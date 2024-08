Rzepak drożeje za ropą naftową, na plusie kończy lipiec także pszenica

Ostatni dzień lipca był względnie udany na paryskim Matifie; rzepak zyskał w kontraktach na listopad 5,5 EUR/t i zakończył sesję z ceną 477,5 EUR/t. Grudniowy kontrakt na pszenicę zdrożał o 4,75 EUR/t do 227,5 EUR/t. Nieznacznie zyskała też kukurydza.

Główny powód wzrostu cen oleistych to drożejąca ropa naftowa; niepokoje na Bliskim Wschodzie spowodowały, że jej cena wzrosła wczoraj o 4%. Ponadto stowarzyszenie UGA obniżyło prognozę zbiorów zbóż i oleistych dla Ukrainy o 2,8 mln ton do 71,8 mln ton. W kwocie tej znajduje się 12,8 mln ton słonecznika (-0,9 mln), 4,8 mln ton soi (-0,7 mln) i 4,3 mln ton rzepaku. Soja w Chicago zdrożała wczoraj o 1,25 ct do 1022,5 ct/bu (347 EUR/t).

Wzrost cen pszenicy miał głównie charakter techniczny; niskie ceny przyciągnęły kupujących. W Chicago cena wzrosła o 3,25 ct do 527,25 ct/bu (179 EUR/t). Fatalne wyniki zbiorów zapowiadają się we Francji; ma to być zaledwie 26,4 mln ton pszenicy miękkiej i byłby to wynik najgorszy od lat 80.

Kukurydza w kontraktach na nowe zbiory zyskała 0,75 EUR/t osiągając 205,25 EUR/t.

Źródło: Kaack