Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow wypowiedział się ostatnio na temat funkcjonowania umowy zbożowej. Jak twierdzi, inicjatywa nie ma szans na funkcjonowanie, ponieważ część postulatów Rosjan “nigdy nie została zrealizowana”.

– Tutaj trudno przewidzieć jakąkolwiek ostateczną decyzję, możemy jedynie stwierdzić, że sądząc de facto z tego, co mamy, ta umowa nie ma szans. Część sprawy została zakończona, ale druga część, która dotyczyła Federacji Rosyjskiej, nigdy nie została zakończona, więc jeśli powiemy, co mamy teraz, to oczywiście nie ma perspektyw, nie ma podstaw do jej kontynuacji. Ponieważ do tej pory to, co nam obiecano, nie zostało wykonane – stwierdził Pieskow cytowany przez rosyjskie media.

Dotychczasowa umowa zbożowa wygasa 18 lipca, a Rosjanie nadal domagają się zniesienia niektórych sankcji, aby mogła być ona kontynuowana. Na brak kontynuacji przygotowują się już Ukraińcy; jakiś czas temu powstał specjalny fundusz ubezpieczeniowy, aby statki mogły transportować ukraińskie towary rolno-spożywcze przez Morze Czarne poza jej funkcjonowaniem, tym bardziej, że rosyjskie inspekcje działają opieszale, blokując tranzyt korytarzem zbożowym.

Zrobili to „aby sami sprzedawać swoje produkty rolne i uniknąć konkurencji ze strony tak dużego dostawcy jakim jest Ukraina” stwierdził podczas spotkania z przywódcami Unii Afrykańskiej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński.