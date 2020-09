Rzecznik finansowy pomoże rolnikowi w sporze z ubezpieczycielem

Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na każdym etapie sporu z ubezpieczycielem istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady e-mailowej rzecznika finansowego.

– Jeśli uważasz, że ubezpieczyciel potraktował Cię niesprawiedliwie, w pierwszej kolejności powinieneś złożyć reklamację u swojego ubezpieczyciela. Jeśli taka reklamacja zostanie odrzucona, istnieje możliwość przeprowadzenia postępowania interwencyjnego lub polubownego – informuje resort rolnictwa.

Rzecznik finansowy może również wytaczać powództwa w imieniu indywidualnych klientów oraz w interesie ogółu konsumentów, a także wspierać rolników na etapie postępowania sądowego tzw. istotnymi poglądami. W przeszłości wypowiadał się w kwestiach bezpośrednio dotyczących rolników: w sprawie obniżenia odszkodowań za zasiłki celowe, dwukrotnego naliczania zużycia technicznego u ubezpieczeniach budynków rolniczych czy w sprawie stosowania tzw. zasady proporcji w ubezpieczeniach mienia.

Jak podkreśla MRiRW bardzo ważną kompetencją Rzecznika jest też występowanie do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie. W ten sposób Rzecznik przyczynił się do wyjaśnienia zasad odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psy należące do rolników.

Aby uzyskać poradę, należy napisać na adres porady@rf.gov.pl.

Eksperci Rzecznika udzielają też porad telefonicznych, pod poniższymi numerami:

Tel. 22 333 73 28 – dyżur telefoniczny ekspertów z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, w szczególności ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, assistance), na życie, NNW, domów i mieszkań, turystyczne, kredytów, małych i średnich przedsiębiorstw, rolnych, etc.

Tel. 22 333 73 25 – dyżur telefoniczny ekspertów z zakresu problemów z bankami i na rynku kapitałowym.

Tel. 508 810 370 – dyżur telefoniczny ekspertów dla członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz osób korzystających z indywidualnych kont emerytalnych.