Rząd pomoże rolnikom z Bielmleku. Od 1 sierpnia w biurach ARiMR mogą składać wnioski o pomoc

Dzisiaj przed siedzibą S.M. Bielmlek poseł Lech Kołakowski zdradził szczegóły rządowej pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku upadłości Spółdzielni. Nie będą oni musieli spłacać jej długów, a także dostaną zaległe wypłaty za mleko.

Tak zakłada rozporządzenie wydane wczoraj przez premiera Mateusza Morawieckiego. Jednak nie będą to rekompensaty 100-procentowe. Rozporządzenie zakłada bowiem dopłatę do udziałów w wysokości do 40 tys. zł dla każdego z udziałowców, a także rekompensatę za sprzedany surowiec do 80 proc.

Z ulgą odetchnęło ok. 800 rolników; zgromadzeni przed S.M. Bielmlek rolnicy bili brawo i odśpiewali 100 lat. Dla zdecydowanej większości z nich dopłata w wysokości 40 tys. zł wystarczy na spłatę całości zobowiązania ustalonego przez syndyk. Jak informuje portal Bielsk.eu, dopłacić do tej kwoty będzie musiało zaledwie 93 rolników.

Pomoc to jednak także obowiązki formalne; od 1 do 15 sierpnia rolnicy chcący ubiegać się o pomoc muszą złożyć stosowne wnioski w powiatowych oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z odpowiednimi załącznikami: dokumentami o wysokości udziałów, wezwanie do zapłaty od syndyka a także nieopłacone przez Bielmlek faktury za mleko.

Łączna suma wsparcia w związku z zaistniałą sytuacją wynosi ok. 30 mln zł.

– To bardzo ważne wsparcie. Dla wielu z nas spadł kamień z serca, bo nie musimy już obwiać się poważnych konsekwencji finansowych. Pozostaje jedynie niesmak, że za długi spółdzielni nie płacą ci, którzy za nie odpowiadają – mówi reprezentująca rolników Monika Łęczycka.