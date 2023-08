Rząd gwarantuje a banki udzielają – rolnicy wciąż mogą wziąć tani kredyt

Kredyt ze stałym oprocentowaniem w wys. 2% gwarantowanym przez Rząd RP to dobra oferta. Wielu rolników już z niej skorzystało, a banki wciąż przyjmują wnioski.

Kredyty “płynnościowe” dla rolników cieszą się dużym zainteresowaniem – do 1 sierpnia wpłynęło 20 tys. wniosków na kwotę 3 miliardy złotych. Kredyty mają stałą stopę oprocentowania – 2% – a różnicę w odsetkach dopłaca bankom Rząd z budżetu państwa – mówił na wczorajszym spotkaniu z dziennikarzami minister rolnictwa Robert Telus.

O uruchomieniu programu kredytów preferencyjnych pisaliśmy 13 lipca. Oficjalna nazwa tego programu to “kredyty na utrzymanie płynności finansowej (linia UP)” – jest to pojęcie na tyle szerokie, że otrzymane w ten sposób pieniądze można przeznaczyć na niemal wszystko w gospodarstwie. Z informacji zamieszczonych na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dowiadujemy się, że “kredyt może zostać udzielony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do poprawy płynności finansowej poprzez zakup m.in.: kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego, matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych, materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli, pasz objętościowych. Nie da się jedynie z tych pieniędzy spłacać kredytu wziętego na zakup “środków trwałych” w ramach PROW.

Kredyt nie wymaga wnoszenia własnego wkładu, jedynym warunkiem niepobieranie renty – ostatnia aktualizacja dokonana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej umożliwiła wzięcie tego kredytu również rolnikom-emerytom wciąż prowadzącym gospodarstwo.

Ile pieniędzy można otrzymać i jaki jest okres kredytowania?

Rolnik, który prowadzi gospodarstwo do 50 ha może otrzymać 100 tys. zł na okres 36 miesięcy

W przypadku gospodarstwa pow. 50 ha i do 100 ha kwota kredytu to max. 200 tys. zł na okres 48 miesięcy

Właściciel gospodarstwa mającego pow. 100 ha może ubiegać się o max. 400 tys. zł na okres 60 miesięcy

Szczegółowe warunki i zasady udzielania kredytów są dostępne na stronie ARiMR w zakładce „Kredyty preferencyjne”