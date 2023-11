Rynki terminowe odbijają w końcówce miesiąca

Zbliżający się koniec miesiąca przynosi odbicie cen na światowych rynkach towarowych zarówno w przypadku pszenicy jak i nasion oleistych.

W środę ceny pszenicy w Paryżu i Chicago oddaliły się od poniedziałkowych minimów. Na Matif kontrakt marcowy zamknął dzień wzrostem o 3 EUR na poziomie 225,75 EUR/t. Cena w Chicago wzrosła natomiast w przypadku kontraktu marcowego o 13,75 centów do 573,75 centów/buszel (196 EUR/t).

Wzrosty spowodowane są m.in. tym, że Inwestorzy wykorzystali niski poziom cen do zamknięcia krótkich pozycji przed końcem miesiąca. Pozytywnie wpłynęły na rynki również wiadomości z Maroka , obecnie najważniejszego rynku eksportowego UE, gdyż mówi się, że marokańscy handlarze kupili we Francji od 120 do 150 tys. ton pszenicy z dostawą w grudniu . Maroko zaoferuje także dotacje na import do 2,5 mln ton pszenicy zwyczajnej w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 r., podała państwowa agencja zbożowa ONICL.

Do dobrych nastrojów w środę przyczyniła się także wiadomość, że w najbliższych dniach w Rouen będzie ładowana pszenica dla Chin . W zeszłym tygodniu pojawiły się pogłoski , że Chiny poprosiły o przesunięcie dostaw zaplanowanych na grudzień na marzec .

Z kolei burze i ulewne deszcze przerwały zbiory pszenicy w południowo-wschodniej Australii . Produkcja może spaść o ponad 100 tys. ton, a do 1 mln ton pszenicy chlebowej będzie prawdopodobnie przeznaczone na pszenicę paszową .

W przypadku rzepaku ceny na giełdzie Matif początkowo spadły w środę, a wzrosty powróciły dopiero po południu. Kontrakt marcowy zamknął wzrostem o 6,75 EUR i zamknął przy cenie 452,25 EUR/t, najwyższym poziomie od początku października. W Chicago popyt na soję był mniejszy, ale mimo to kontrakt styczniowy zamknął się wzrostem o 0,5 centa do poziomu 1347 centów/buszel (451 EUR/t).

Ponadto w Brazylii warunki pogodowe pozostają niesprzyjające, co pogarsza perspektywy zbiorów soi. Brazylijski Instytut Ekonomiki Rolnictwa IMEA szacuje, że ze względu na gorące i suche warunki w Mato Grosso konieczne jest ponowne zasadzenie 500 tys. hektarów soi . Niektóre obszary prawdopodobnie zostaną przekształcone pod inne uprawy, takie jak bawełna .

źródło: Kaack