Rynek zbóż zareagował spadkami na raport USDA, poważnie spadła cena rzepaku

Raport WASDE opublikowany przez amerykański resort rolnictwa spowodował wczoraj spadki cen zbóż i oleistych. Kontrakt grudniowy potaniał na Matifie o 2,5 EUR/t do 233,25 EUR/t, zaś na CBoT cena pszenicy spadła o 11,5 ct/bu do 580,75 EUR/t, w przeliczeniu dokładnie 200 EUR/t.

Prognozy zbiorów pszenicy dla Rosji zwiększono o 5 mln ton do 90 mln ton, zmniejszono prognozy dla Argentyny i Kazachstanu, zaś dla Australii pozostały bez zmian – 24,5 mln ton.

– Co ciekawe, produkcja indyjska została zmniejszona o około 3 miliony ton do 110,55, ale import pozostał niezmieniony na poziomie 0,1 miliona ton, pozostawiając końcowe zapasy Indii na poziomie zaledwie 11 milionów ton w porównaniu ze średnią dziesięcioletnią wynoszącą 17,1 miliona ton. Jeśli chodzi o Indie, warto również zauważyć, że w tym tygodniu radca USDA w Indiach obniżył prognozę produkcji pszenicy na sezon 2023/2024 do 106 mln ton. Prawdopodobnie da to dalsze paliwo spekulacjom na temat zapotrzebowania Indii na import – podaje serwis Kaack.

Cena rzepaku na Matifie spadła aż o 8,75 EUR/t do 432,5 EUR/t, zaś soja staniała w Chicago o 22,25 ct do1343,5 ct/bu (462 EUR/t). Podniesiono prognozę produkcji soi w USA, a także światowej produkcji.

Kukurydza straciła na CBoT 8 ct do 468 ct/bu (173 EUR/t), zaś na Matif 1,75 EUR do 206,75 EUR/t. Prognoza zbiorów kukurydzy w USA wzrosła o 4,3 mln ton do rekordowych 386,97 mln ton. Zapasy końcowe szacowane są na 315 mln ton, o 2,6 więcej niż prognozowano poprzednio. Podniesiono także prognozy zbiorów dla Rosji i Ukrainy.