Rynek zbóż: Więcej kupujących niż sprzedających. Rośnie popyt na kukurydzę

Dziś więcej osób chce kupić zboże niż je sprzedać. Choć podmioty skupowe oferują wysokie, w stosunku do ubiegłego roku ceny , to tłoku nie ma. Wieje nudą. Jedynym wyjątkiem jest kukurydza. Tutaj wraz z postępem tegorocznych zbiorów chętnych do sprzedaży jest coraz więcej.

Ceny oferowane za dostarczone do skupu zboża są zróżnicowane. Wszystko zależy tutaj od lokalizacji podmiotu skupowego i parametrów ziarna.

Najwyższą cenę jak zwykle można otrzymać za rzepak. Za jego tonę zakłady tłuszczowe płaca obecnie nawet 3200 złotych. W dobrej cenie jest też pszenica konsumpcyjna. W skupach płacą za tonę tego ziarna od 1050 do 1220 złotych. nieco tańsza jest pszenica paszowa. Za jej tonę można otrzymać od 900 do 1180 złotych.

Żyto konsumpcyjne można sprzedać od 770 do 1000 zł/t, jęczmień browarny od 850 – 1250 zł/t, a za tonę owsa konsumpcyjnego płacą od 600 do nawet 920 złotych. Wraz z postępem żniw rośnie natomiast popyt na kukurydzę; ceny suchej kształtują się na poziomie od 930 do 1080 złotych za tonę, chociaż przy obecnych kosztach suszenia warto zastanowić się nad sprzedażą mokrego ziarna, które przy wilgotności 30 proc. kosztuje nawet 650 zł/t.

Według ekspertów Banku PKO BP, że wysokie ceny zbóż utrzymają się do końca bieżącego sezonu z uwagi na napięty bilans na świecie. Dynamika cen skupu pszenicy w Polsce w 2022 może jednak wyhamować do +8-10 proc. r/r wobec wzrostu o ok. 25 proc. r/r w 2021.

– Czynnikiem wsparcia będą m.in. wysokie ceny nawozów, wynikające m.in. ze znaczących podwyżek cen gazu. Wartość krajowego eksportu zbóż, z uwagi na wyższe ceny, utrzyma się w tendencji wzrostowej. Wolumen eksportu ograniczany będzie zmniejszonymi zapasami na początku sez. 2021/22, z uwagi na rekordową sprzedaż zagraniczną w minionym sezonie, oraz mniejszymi zbiorami w kraju i wzrostem eksportu z krajów UE, które w sez. 2020/21 odnotowały spadek produkcji i sprzedaży zagranicznej (Francja, Rumunia) – mówi Mariusz Dziwulski z Departamentu Analiz Ekonomicznych Banku BP.