Rynek zbóż: rekordowe zbiory i dobre ceny

Producenci zbóż w naszym kraju mogą uważać ten rok za bardzo udany. Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego zbiory zbóż były o 16% większe od ubiegłorocznych i wyniosły 33,5 mln. Dobre są również ceny w skupach.

Okazało się też, że pomimo rekordowej produkcji ceny oferowane za ziarno nie spadły, a jeszcze ze względu na mniej udane zbiory w innych krajach wzrosły i nadal nie widać ich tendencji spadkowej.

Obecnie skupach za tonę pszenicy konsumpcyjnej płacą od 740 do 880 złotych. Pszenica paszowa jest nieco tańsza i można ja sprzedać w cenie 700 – 830 złotych. Za tonę żyta konsumpcyjnego rolnicy mogą otrzymać 490 – 650 złotych, zaś za jęczmień browarny płacą od 600 do 860 złotych. Cena tony owsa konsumpcyjnego kształtuje się na poziomie od 480 do 650 złotych.

Opłaciła się w tym roku również produkcja rzepaku. Zakłady tłuszczowe za jego tonę oferują od 1640 do 1870 złotych. Rolnicy, którzy w 2020 roku obsiali swoje pola kukurydzą też na tym nie stracili. Obecnie nie brakuje chętnych do jej zakupu, którzy za tonę ziarna płaca od 660 do 820 złotych.