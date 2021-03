Rynek zbóż: rekordowe ceny rzepaku, nadal wysokie pozostałych zbóż

Ceny zbóż w skupach nadal utrzymują się na wysokim poziomie. Jednak znacznie mniej już jest chętnych do ich sprzedaży. Rolnicy, którzy mają własne elewatory, nie spieszą się ze zbyciem swoich płodów czekając na jeszcze wyższe ceny.

Czy takie będą – czas pokaże. Szkoda tylko, że wysokie ceny oferowane za zboża idą w parze ze wzrostem kosztów produkcji. Dziś więcej niż rok temu trzeba wydać na nawozy czy choćby na olej napędowy.

Obecnie podmioty skupowe za tonę pszenicy konsumpcyjnej oferują od 880 do 1060 zł, a pszenice paszową można sprzedać w cenie od 800 do 1000 zł. Za tonę żyta konsumpcyjnego można uzyskać 590 – 790 złotych, za jęczmień browarny 670 – 1000 zł/t, a za owies konsumpcyjny od 500 do 690 zł/t.

Producenci rzepaku mogą w tym roku powiedzieć, że wygrali szczęśliwy los na loterii. Ceny oferowane za to ziarno są najwyższe od wielu lat. Obecnie za tonę rzepaku można uzyskać od 1870 do 2250 złotych. W dobrej cenie można sprzedać też kukurydzę. Jej ceny kształtują się na poziomie od 740 do 1020 złotych za tonę.

Według Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa od początku sezonu 2020/2021 (tj. w okresie od lipca 2020 r. do stycznia 2021 r.) z kraju wywieziono 5,5 mln ton ziarna zbóż o wartości 993 mln EUR.

Najwięcej za granicę sprzedano pszenicy (2,4 mln ton za 468 mln EUR). W tym czasie wywóz żyta wyniósł 936 tys. ton (za 143 mln EUR), pszenżyta – 734 tys. ton (za 122 mln EUR), jęczmienia – 274 tys. ton (za 45 mln EUR), a owsa – 115 tys. ton (za 21 mln EUR). Wolumen eksportu kukurydzy osiągnął 1 mln ton, a przychody uzyskane z tego tytułu – 186 mln EUR.

– Krajowi eksporterzy lokowali zboże głównie na rynku unijnym (67% wywiezionego ziarna), w tym przede wszystkim w Niemczech (2,6 mln ton – 47% eksportu ziarna). Odbiorcą żyta, jęczmienia, pszenżyta oraz kukurydzy były głównie Niemcy, a owsa – Niderlandy i Niemcy. Ziarno pszenicy wywożono przede wszystkim do Arabii Saudyjskiej (705 tys. ton, 30% eksportu tego ziarna), Niemiec (489 tys. ton, 20%) i Algierii (337 tys. ton, 14%) – informuje KOWR.