Rynek zbóż na Dolnym Śląsku: Najwięcej nadal można zarobić na rzepaku

W punktach skupu nadal wieje nudą. Ze względu na rosnące koszty transportu atrakcyjne przestały być nawet oferty cenowe za dostarczone zboże do portów.

Producenci zbóż , którzy nie mają problemów z ich dalszym magazynowaniem wolą poczekać na jeszcze lepsze oferty. Proponowane obecnie – są jedynie wysokie w stosunku do ubiegłorocznych, ale dziś związku z rosnącymi wciąż kosztami produkcji nie wzbudzają zachwytu.

Na Dolnym Śląsku oferty cen skupu pszenicy konsumpcyjnej wahają się w granicach od 1180 do 1250 złotych za tonę. Pszenica paszowa wyceniana jest o d 30 do 50 złotych taniej. Jęczmień paszowy można sprzedać w cenie od 770 do 1000 złotych za tonę , a mokrą kukurydzę w granicach 630 – 700 zł/t.

Podobnie jak w całym kraju najwięcej można zarobić na rzepaku. Na Dolnym Śląsku ceny oscylują w granicach 2820 – 3150zł/t. Zakłady tłuszczowe za rzepak z dowozem płacą nieco więcej, od 3150 – 3250 zł/t.