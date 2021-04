Rynek zbóż: mniejsza podaż i niewielki spadek cen w kraju, a na paryskiej giełdzie wzrosty

W skupach zbóż wieje nudą. Brak większego zainteresowania zarówno ze strony kupujących jak i sprzedających. Rolnicy zajęcie wiosennymi pracami polowymi nie maja czasu na wystawienie zboża na handel. W tym okresie sprzedaż ziarna nie jest dla nich priorytetem. Jak już zdecydują się na dokonanie transakcji, to najlepiej chcą to zrobić na terenie swojego gospodarstwa.

Ceny oferowane przez podmioty skupowe za zboża są nadal znacznie wyższe niż przed rokiem, ale już nieco niższe niż tydzień czy miesiąc temu. Za tonę pszenicy konsumpcyjnej można otrzymać od 820 do 980 złotych. Nieco tańsza jest pszenica paszowa, za tonę której płacą obecnie od 800 do 930 złotych. Żyto konsumpcyjne można sprzedać w cenie od 580 do 760 zł/t, jęczmień browarny od 700 do 100o zł/t, a owies konsumpcyjny od 530 do 700 zł/t. Nadal za to utrzymują się wysokie ceny rzepaku i kukurydzy. Za tonę rzepaku płacą od 1900 do 2510 zł, a za kukurydzę od 760 do 980 zł/t.

Z kolei doczekaliśmy się wzrostu cen na francuskim MATIF-ie; cena pszenicy w majowych kontraktach z dostawą wzrosły o 2,8% do 991 zł/t. Jest to o 10,1% więcej niż przed rokiem. Jeśli chodzi o kukurydzę, to w kontrakcie czerwcowym cena została ustalona na 996 zł/t, a więc mamy tu wzrost o 0,9% i 32,7 proc. r/r.

Ponadto zapowiada się kolejny dobry sezon dla producentów zbóż w Unii Europejskiej. Eksperci Komisji Europejskiej prognozują, że powierzchnia uprawy zbóż w UE w 2021 r., w porównaniu z poprzednim rokiem, wzrośnie o około 1%, do 52,9 mln ha.

Unijne zbiory zbóż mogą zwiększyć się o 5%, do 295 mln ton, w tym pszenicy ogółem do około 135 mln ton(wzrost o 8%). Większe niż przed rokiem mogą być również zbiory kukurydzy (o 10%) i jęczmienia (o3%). Natomiast mniejsze zbiory przewidywane są w przypadku pozostałych zbóż – informuje Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.