Rynek zbóż: kurs euro i sytuacja na rynkach światowych gwarantami dobrych cen

Producenci zbóż w tym sezonie nie maja powodów do narzekań. Ceny w skupach oferowane za dostarczone zboże pomimo wysokiego poziomu zbiorów systematycznie rosną. Obecnie za tonę pszenicy konsumpcyjnej rolnicy mogą otrzymać od 740 do 900 złotych. Nieco tańsza jest pszenica paszową, którą mogą sprzedać w cenie od 700 do 835 złotych.

Podmioty skupowe dobre ceny oferują też za pozostałe zboża. Za tonę żyta konsumpcyjnego płacą od 490 do 640 złotych, jęczmień browarny można sprzedać w cenie od 600 do 860 złotych za tonę, a owiec konsumpcyjny od 480 do 680 zł/t.

W dobrej cenie jest też kukurydza z tegorocznych zbiorów – od 660 do 810 zł/t oraz rzepak – od 1640 do 1860 zł/t.

Jeśli ktoś postawił w tym roku na uprawę zbóż paszowych tez na tym nie przegrał. Za dostarczona do skupu tonę żyta paszowego można otrzymać od 460 – 620 złotych, za pszenżyto płacą od 600 do 760 zł/t. Natomiast za tonę jęczmienia paszowego oferują od 590 do 720 złotych, a za owiec paszowy od 470 do 640 zł/t.

Według analityków sektora rolno – spożywczego BNP Paribas Bank Polska S.A. wzrost cen napędzany jest głównie przez sytuacje międzynarodową.

– Systematyczne wzrosty cen na rynkach światowych połączone z wciąż wysokim kursem euro prowadzą do wzrostu opłacalności eksportowej – mówi Jakub Czugała z banku BNP Paribas.