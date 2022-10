Rynek zbóż czeka na informacje z regionu Morza Czarnego

We wtorek na Matifie zabrakło spektakularnych ruchów cenowych. Spadły ceny rzepaku i pszenicy, nieco wzrosła cena kukurydzy, Póki co brakuje bodźców do większych zmian cen.

Cena pszenicy spadła o 2,5 euro za tonę do 336,5 EUR/t. Uczestnicy rynku nadal obserwował wydarzenia w regionie Morza Czarnego. Trwa oczekiwanie na wyniki dotyczące postępów w handlu zbożem w nadchodzących dniach i tygodniach. Oczekiwane opady deszczu na dotkniętych suszą równinach USA, a także w Argentynie spowodowały spadek ceny w Chicago.

Notowania kukurydzy nieco wzrosły, dokładnie o 1,25 EUR/t do 334 EUR/t. Handlowcy uznali, że kukurydza jest niedoszacowana, jednak większe wzrosty hamują trwające zbiory.

Cena rzepaku spadła o 7,75 EUR/t do 637 EUR/t. Spadek ceny rzepaku to głównie wynik realizacji zysków.