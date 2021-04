Rynek zbóż: ceny poniżej oczekiwań rolników

W skupach wieje nudą. Dawna opadły już emocje związane z wysokimi cenami zbóż. W okresie wiosennych prac polowych rolnicy nie są zainteresowani ich sprzedażą, a proponowana obecnie za nie cena, chociaż wysoka, nieco spadła i nie zachęca do dokonywania transakcji.

Jak się dowiedzieliśmy, obecnie są zbyt duże rozbieżności miedzy oczekiwaniami producentów, a ofertą podmiotów skupowych. Pszenicę konsumpcyjną można sprzedać w cenie od 820 do 940 zł/t, żyto konsumpcyjne jest w cenie 580 -760zł/t, jęczmień browarny – 700 – 960 zł/t, owies konsumpcyjny – 520 – 680 zł/t, a kukurydzę od 820 do 950 zł/t. , a kukurydzę od 820 do 950 zł/t.

Natomiast nadal utrzymują się rekordowe ceny rzepaku. W tym roku jego plantatorzy nie narzekają na brak ofert i to takich, które cieszą, suto zapełniając portfele. Aktualnie za tonę rzepaku podmioty skupowe płacą od 2000 do 2600 złotych.

Jak dalej będą kształtowały się ceny zbóż trudno przewidzieć. Zdaniem ekspertów więcej ofert sprzedaży powinno pojawić się w maju, po zakończeniu najpilniejszych prac polowych.