Rynek zbóż: aktualne ceny

W skupach zbóż nie ma już kolejek, a ceny oferowane w tym sezonie za dostarczone ziarno nie satysfakcjonują producentów. Sprzedali ci , którzy musieli, ponieważ potrzebne były im szybko pieniądze lub nie mieli gdzie składować zwiezionego z pól ziarna. Pozostali czekają na wyższe ceny.

Obecnie podmioty skupowe płacą za pszenice konsumpcyjna od 620 do 760 złotych za tonę. Żyto konsumpcyjne można sprzedać w cenie od 410 do 560 złotych za tonę , a jęczmień browarny od 520 do 800 zł/t. Natomiast za tonę dostarczonego owsa konsumpcyjnego można otrzymać do 440 do 660 złotych.

Zdaniem analityków na razie nic nie wskazuje, aby ceny poszły w górę. Dlatego zboża czekają z reguły na wyższą cenę w silosach i magazynach.