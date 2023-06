Ceny wreszcie ruszyły w górę: Ceny zbóż 12.06.2023

Początek nowego tygodnia na rynku rajowym przynosi niewielkie wzrosty cen zbóż. Po wielu tygodniach spadków lub stagnacji jest to wreszcie jakaś pozytywna wiadomość, choć trzeba zaznaczyć, że nie są to ruchy spektakularne.

Ubiegły tydzień był dla naszego rynku, ze względu na czwartkowe święto, skróconym tygodniem pracy i właściwie niewiele się na nim działo. Jednakże światowe rynki towarowe pracowały bez zakłóceń i na zakończenie tygodnia pojawiły się na nich przyzwoite wzrosty.

To i prognozy dotyczące postępującej suszy, także w kraju, przełożyły się na wzrosty właściwie wszystkich gatunków zbóż. W większości przypadków nie są one wielkie, bo wynoszą 10-20 zł na tonie, ale już w przypadku rzepaku wynoszą nawet 50 zł na tonie.

Dzięki takiemu przebiegowi sytuacji obecnie skupy płacą za pszenicę konsumpcyjną na poziomie od 680 do 950 zł za tonę. Tradycyjnie najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, gdzie normą jest wycena poniżej 700 zł za tonę i tylko nieliczne skupy oferują stawki powyżej 800 zł za tonę. Najniższą ceną jaka jest obecnie oferowana to 640 zł/t a maksymalnie jest to 830 zł/t.

Z kolei stawki za jęczmień paszowy rozpoczynają się od 610 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 800 zł. Nieco lepiej jest z jęczmieniem konsumpcyjnym, który wyceniany jest obecnie od 620 zł/t do nawet 1220 zł/t. Na poziomach zbliżonych do jęczmienia paszowego utrzymują się obecnie stawki za pszenżyto i kupujący są skłonni płacić za nie od 620 do 780 zł/t.

Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 530 do 720 zł/t, a paszowe od 510 do 670 zł/t. Dość mocno skoczyły maksymalne ceny rzepaku i maksymalna cena jaką ankietowane przez nas firmy skupowe oferują za rzepak wynosi 1800 zł/t. a minimalnie kupujący chcą płacić 1520 zł/t.

Niestety cały czas nisko notowane są stawki za kukurydzę paszową i jest ona jedynym zbożem, którego cena w tym zestawieniu się nie zmieniła. Maksymalnie kupujący chcą płacić 850 zł, ale cena minimalna jest sporo poniżej 800 zł i wynosi obecnie 720 zł za tonę.