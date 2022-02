Rynek wieprzowiny wymaga naprawy. List Copa – Cogeca do komisarza Wojciechowskiego

Copa i Cogeca – największe organizacje rolnicze w Unii Europejskiej zaniepokojone dramatyczną sytuacją, w jakiej znaleźli się europejscy producenci wieprzowiny wystosowały list do Janusza Wojciechowskiego, komisarza UE ds. rolnictwa, w którym wzywają Komisję Europejska do podjęcia działań w celu naprawy europejskiego rynku wieprzowiny.

– Od ponad roku musimy znosić wyjątkowo niskie ceny poniżej kosztów produkcji. Są one szczególnie dramatyczne w niektórych mniejszych państwach członkowskich, gdzie ceny są do 30-40 proc. niższe od cen w najbardziej konkurencyjnych krajach. Jednocześnie europejscy producenci wieprzowiny mają do czynienia z historycznie wysokimi cenami surowców, a mianowicie pasz (wzrost o ponad 40 proc. w większości krajów), energii, materiałów budowlanych i sprzętu. Spodziewamy się, że ta tendencja, zwłaszcza w przypadku pasz, utrzyma się w nadchodzących miesiącach i może być pod wpływem wydarzeń geopolitycznych. Nie możemy wykluczyć możliwości dalszych zakłóceń na rynku spowodowanych rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń (ASF) i rujnującym wpływem na rynek dodatkowych środków Covid-19, zwłaszcza odwołania dużych wydarzeń lub czasowych zamknięć regionalnych dla sektora HORECA, a także rozwoju handlu – mówi Pekka Pesenen, sekretarz generalny Copa – Cogeca.

Zdaniem największych europejskich związków rolniczych sytuacja osiągnęła punkt krytyczny, w którym brak odpowiednich środków spowoduje, że jeszcze więcej rolników odejdzie z biznesu.

– Opierając się na wcześniejszych doświadczeniach, spodziewamy się, że najbardziej ucierpią drobni producenci w mniejszych państwach członkowskich. Copa i Cogeca zgadzają się z głównymi celami określonymi w strategii od pola do stołu. Wiemy, że zmiany są konieczne i pozostajemy zaangażowani w przechodzenie na bardziej zrównoważony system żywnościowy. Europejscy producenci wieprzowiny już pracują w tym kierunku i proponują dalsze zobowiązania w kilku dziedzinach, w tym w zakresie dobrostanu zwierząt. Zgodnie z tym zobowiązaniem uważamy, że sektor potrzebuje jasnej strategii na przyszłość, aby uniknąć dalszych kryzysów – dodaje Pesonen.

W związku z tym Copa i Cogeca wzywają Komisje Europejsą do zorganizowania grupy refleksyjnej, która opracuje plan strategiczny dla sektora zgodny z celami Farm to Fork. Ważne jest zapewnienie rolnikom pomocy finansowej i płynności. Według Copa – Cogeca konieczne jest też zwiększenie pomocy de minimis dostępnej dla każdego gospodarstwa z hodowlą trzody chlewnej, która pomogłaby w bezpośrednim wsparciu rolników.

– Ponadto chcielibyśmy ponownie podkreślić potrzebę zarówno rygorystycznego egzekwowania art. 220, jak i zapewnienia godziwych rekompensat dla rolników dotkniętych ASF. Wierzymy, że te środki są kluczem do przyszłości europejskiego sektora trzody chlewnej. Uważamy, że w perspektywie krótkoterminowej wśród dostępnych narzędzi nie ma jednego środka, który mógłby pomóc nam przezwyciężyć trudną sytuację gospodarczą. Niezależnie od tej przeszkody, po straconym roku dla przyszłości naszych gospodarstw i pracy poniżej kosztów produkcji, uważamy, że należy podjąć działania. Zastosowanie art. 17 we wspólnej organizacji rynków (dopłaty do prywatnego przechowywania) jest jedną z możliwości zmniejszenia napięć na rynku. Tymczasowe wycofanie wieprzowiny z rynku może prowadzić do wzrostu jego ceny rynkowej, co stanowi pierwszy krok w kierunku poprawy sytuacji na rynku. Chcielibyśmy też , aby Komisja zajęła się nieuczciwymi praktykami handlowymi – podsumowuje sekretarz generalny Copa – Cogeca.