Rynek wieprzowiny: niemieccy rolnicy mogą liczyć na pomoc, polscy – nie

Sytuacja na rynku wieprzowiny jest zła. Już od kilkunastu tygodni ceny oferowane w skupach za dostarczone tuczniki stoją w miejscu, a koszty produkcji rosną. Drożeją nie tylko pasze, ale również opłaty za prąd czy koszty robocizny. Stawki na poziomie 3,2 zł/kg do 4,1 zł/kg żywca nie są w stanie pokryć kosztów związanych z produkcją. W stosunku do cen sprzed roku spadek cen skupu przekracza 30%.

– W Niemczech cena na najniższym poziomie od lat – 1,19 Euro za kg, chociaż tam sieci handlowe postanowiły pomagać hodowcom. Sieć sklepów Kaufland i Lidl na początku 2021 r. przekażą inicjatywie Tierwohl (ITW) łącznie 50 mln EUR na promowanie dobrostanu zwierząt u świń. Z jednej strony fundusze te przynoszą korzyści uczestniczącym hodowcom trzody chlewnej jako jednorazowa płatność w formie pomocy nadzwyczajnej. Z drugiej strony ITW wykorzystuje je do średniookresowego wzrostu dopłat z tytułu dobrostanu zwierząt. Na jednorazowe płatności dostępne jest łącznie 20 mln euro. Na wzrost wynagrodzenia z tytułu dobrostanu zwierząt przeznaczono łącznie 30 mln EUR, z czego 9 mln EUR przeznaczone jest dla hodowców trzody chlewnej, a 21 mln EUR dla producentów prosiąt. Biorąc powyższe pod uwagę należy zastanowić się czy i w Polsce idąc za przykładem sąsiadów nie utworzyć specjalnego programu na rzecz dobrostanu zwierząt ponad wytyczone normy – mówi Gustaw Jędrejek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej.

Restrykcje nakładane przez rządy krajów unijnych w ramach walki z Covid-19 ograniczyły działanie gastronomii, hoteli czy turystyki. Zakazano również imprez zbiorowych. Wszystkie te decyzje mają swoje reperkusje w spadających cenach żywca wieprzowego. Rolnicy stanęli przed problemem utraty płynności finansowej, która może doprowadzić do wielu bankructw.

– Jak podkreśla LIR Polska nie może eksportować bezpośrednio do Państwa Środka, ale kraje Europy Zachodniej jak najbardziej, a więc wprowadzony przez Chiny zakaz uderza pośrednio również w nasz kraj, ponieważ więcej mięsa pozostaje na unijnym rynku. Według samorządu rolniczego jeszcze bardziej odczuwalny, zarówno dla nas, jak i dla całej Wspólnoty jest zakaz importu wieprzowiny z Niemiec, wprowadzony najpierw przez Koreę Południową, a później przez Chiny, w związku z pojawieniem się ASF u naszych sąsiadów.

– Zła sytuacja hodowców związana jest również z szybko rosnącymi cenami pasz w Polsce co wiąże się ze wzrostem kosztów hodowli zwierząt. Według światowych szacunków podaży i popytu w rolnictwie światowa konsumpcja soi w sezonie 2020/21 wzrosnąć może 0 4% r/r doprowadzając do spadku światowych zapasów soi 0 10% na koniec sez. 2020-2021. Cena soi może rosnąć z dnia na dzień ze względu na suszę w krajach Ameryki Płd. Cena śruty sojowej na przykładzie z portu w Gdyni kosztuje powyżej 2000,00 zł za tonę zaś śruta rzepakowa powyżej 1400,00 zł za tonę gdzie w połowie grudnia 2020 roku śruta sojowa kosztowała niecałe 1850,00 zł za tonę a śruta rzepakowa 1100,00 zł za tonę .Jest to ogromny wzrost cen najczęściej stosowanych w polskich mieszalniach pasz gatunki zbóż – dodaje Antoni Skura, wiceprezes Lubelskiej Izby Rolniczej.

Wszystkie te czynniki mają z jednej strony wpływ na obniżkę ceny skupu oraz na wzrost kosztów produkcji trzody chlewnej co razem wpływa na bardzo złą sytuację jej producentów. Dlatego Lubelska Izba Rolnicza apeluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pilną interwencję i natychmiastowe wsparcie finansowe dla producentów trzody chlewnej.

– Zarząd LIR proponuje aby pomoc dla producentów trzody chlewnej którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z COVID-19 była pomocą cykliczną do zakończenia stanu epidemii w Polsce lub do znacznego wzrostu cen na skupie i poprawy opłacalności produkcji, zaś środki finansowe pochodzące z funduszu promocji mięsa wieprzowego przeznaczyć na pomoc dla producentów trzody chlewnej – podsumowuje prezes Jędrejek.