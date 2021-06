Rynek tuczników: zamiast wzrostu cen – rozczarowanie

W ostatnim tygodniu, niestety, średnie ceny żywca wieprzowego w Polsce spadły. W klasie E płacono 6,8 zł/kg, a więc o 15 groszy mniej w relacji tygodniowej. Skąd spadek pomimo otwarcia branży gastronomicznej i hotelarskiej?

Jak informuje Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej, presja cenowa związana jest z malejącym eksportem do Chin; w kraju tym powoli odbudowywana jest produkcja trzody chlewnej, co nie jest dobrym sygnałem dla unijnej sprzedaży. Do Polski natomiast trafiają tuczniki z Hiszpanii i innych krajów starej Unii.

Pomimo niższych cen wieprzowiny sprzedawanej do Państwa Środka, w wielu krajach Unii, m.in. w Holandii, Danii i Hiszpanii Unii ceny rosły. Bez zmian pozostały m.in. w Niemczech (1,57 EUR/kg).