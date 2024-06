Rynek pszenicy. Czas zwrócić uwagę na Indie

Indie cały czas nie są w stanie zrekompensować bardzo słabych zbiorów z 2022 roku, co doprowadziło do mocnego uszczuplenia rezerw. Pojawia się zatem pytanie, czy w najbliższym czasie kraj ten będzie chciał zwiększyć import, aby odbudować zapasy i jak to wpłynie na rynek pszenicy.

Obecnie analitycy zastanawiają się w jaki sposób Indie będą próbować uzupełniać swoje zapasy i jak może się to przełożyć na rynek pszenicy i globalny bilans w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Informacje jakie dotąd napływały sugerują, że ostateczne zapasy Indii zostały w znacznym stopniu wyczerpane. W związku z falą upałów w 2022 r. wolumen zbiorów drugiego co do wielkości producenta pszenicy na świecie (po Chinach) był znacznie niższy. Ponieważ w zeszłym sezonie konsumpcja również przekroczyła produkcję i nie prowadzono importu, rezerwy państwowe bardzo ucierpiały. Przy zużyciu ponad 110 mln ton rocznie (wg USDA) potrzeba średnio ponad 9 mln ton miesięcznie.

Według państwowej indyjskiej korporacji Food Corporation of India zapasy spadły w kwietniu do 7,5 mln ton. Oznaczało to, że zapasy nie pokrywały już nawet średniego miesięcznego zapotrzebowania. W przypadku bieżących zbiorów oczekuje się wielkości zbiorów na poziomie 112–114 mln ton, podczas gdy USDA określa zapotrzebowanie na 113 mln ton. Oznacza to, że raczej nie będzie możliwe osiągnięcie nadwyżki, która w znaczący sposób uzupełni zapasy.

Na początku roku analitycy byli jeszcze bardziej optymistyczni, prognozując wyższe zbiory, ale teraz, po 6 latach bez importu, prawdopodobne zostanie on wznowiony. Według wstępnych szacunków może to być 3-5 mln ton. Aby zapewnić zachętę, w ciągu najbliższych kilku miesięcy 40-procentowy podatek importowy może zostać obniżony lub wyeliminowany.

Jako potencjalny dostawca wymieniana jest Rosja. Trudno jednak jednoznacznie określić, jak to zapotrzebowanie ze strony Indii będzie w stanie wpłynąć na rynek wobec stale zmniejszających się prognoz dotyczących zbiorów u największych eksporterów, czyli m.in. w Rosji. Więcej będzie można powiedzieć za kilka tygodni, kiedy to rozpoczną się zbiory i rynek będzie mógł precyzyjniej zweryfikować wcześniejsze szacunki.

Źródło: Kaack