Rynek przyczep rolniczych – Bezkonkurencyjny Pronar

Według badań przeprowadzonych przez Martin & Jacob – agencję monitorującą rynek rolniczy w tym roku rolnicy zarejestrowali znacznie więcej nowych przyczep rolniczych niż w ubiegłym roku. W sumie w pierwszych trzech kwartałach wydano tablice do 4167 pojazdów. Rynek wzrósł zatem o 7% (256 szt.) w odniesieniu do tego samego okresu 2018.

– Wrzesień to kolejny tegoroczny miesiąc, w którym odnotowano wzrost rejestracji przyczep rolniczych w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Dzięki temu rynkowi udało się nadrobić straty z pierwszych dwóch kwartałów. Jeśli zapotrzebowanie utrzyma się na podobnym poziomie w ostatnim kwartale, 2019 rok może zakończyć się najlepszym wynikiem od kilku lat – mówi Tomasz Rybak z firmy Martin & Jacob.

Najwięcej z 248 przyczep zarejestrowanych we wrześniu 2019 roku sprzedała FIRMA Pronar z Narwi (161).Na drugiej pozycji uplasował się Metal-Fach, z liczbą 28 pojazdów, a na trzecim firma Wielton (25).

– Podium wygląda identycznie po uwzględnieniu danych z pierwszych trzech kwartałów. Jego szczyt objął Pronar, z liczbą 1772 rejestracji. Drugie miejsce przypadło firmie Metal-Fach, która od stycznia do września włącznie odnotowała sprzedaż 526 przyczep rolniczych. Na trzecim miejscu uplasował się Wielton, z wynikiem 397 pojazdów – dodaje Rybak.

Według Martin & Jacob nadal najczęściej decydowano się na pojazdy o ładowności 10–13 t. We wrześniu zarejestrowano ich 101, a więc o 16% mniej niż w sierpniu. Przedział odnotował jednak 13% wzrostu w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Drugi pod względem popularności był tonaż 13–17 t, reprezentowany przez 49 przyczep. Popyt na takie konstrukcje zmalał o 44% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Był również o 25% niższy niż we wrześniu 2018 roku. Trzecia pozycja przypadła przedziałowi 5–6 t. W omawianym okresie zarejestrowano 45 takich pojazdów, czyli o 5% więcej niż miesiąc wcześniej. Wspomniany wynik przełożył się także na 29% wzrost w odniesieniu do tego samego okresu poprzedniego roku.

– Najwięcej rejestracji odnotowano w województwie lubelskim. Jego mieszkańcy zdecydowali się we wrześniu na 45 nowych przyczep. Taki wynik oznaczał 24% spadek w stosunku do sierpnia, ale 36% wzrost w odniesieniu do tego samego okresu ubiegłego roku. Drugie miejsce objęło województwo łódzkie, z liczbą 42 pojazdów. Lokalny popyt wzrósł o 35% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Był również o 180% wyższy niż we wrześniu 2018 roku. Czołówkę zamknęło województwo podlaskie. W jego przypadku 34 rejestracje przełożyły się na spadek – 19% w odniesieniu do sierpnia oraz 3% w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku – podsumowuje Piotr Rybak.

Źródło: Martin & Jacob

Opracował: Samuel Skrzysz