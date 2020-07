Rynek nowych przyczep rośnie

Jak informuje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, czerwcu bieżącego roku zarejestrowano 773 szt. nowych przyczep rolniczych. Jest to już trzeci kolejny miesiąc, kiedy zanotowano lepszy wynik niż w miesiącu poprzednim.

W stosunku do maja br. zanotowano 179 rejestracji więcej. Porównując do czerwca 2019, tegoroczna ilość rejestracji jest wyższa o 234 szt. Patrząc na cały okres od początku roku, zanotowano 3253 szt. nowo zarejestrowanych przyczep rolniczych. To o 860 szt. więcej niż przed rokiem, co daje wzrost o 36%.

Najpopularniejsze marki

Pronar pozostaje liderem rynku. W pierwszym półroczu br. zarejestrowano 1357 szt. nowych przyczep tej marki. Jest to o 378 szt. więcej niż rok wcześniej. Pronar na koniec czerwca osiągnął 41,7% udziałów rynkowych. To wrost o 0,8 p.p. w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. Drugie miejsce z wynikiem 460 szt. zajmuje Metal-Fach.

Marka ta również notuje lepszy wynik niż przed rokiem. 137 szt. więcej niż rok wcześniej, pozwoliło na osiągnięcie 14,1% udziałów rynkowych. Na trzecim miejscu jest Wielton z wynikiem 283 szt. i 8,7% udziałów rynkowych. Metaltech notuje 281 szt. i 8,6% udziałów rynkowych.

Województwem o największej liczbie rejestracji po sześciu miesiącach 2020 roku jest woj. lubelskie z 483 rejestracjami. Na drugim miejscu jest woj. mazowieckie, gdzie zanotowano 451 rejestracje, w woj. w wielkopolskim – 410, w podlaskim zarejestrowano 357 szt. nowych przyczep, w łódzkim – 285 przyczep.