Rynek i ceny wieprzowiny. Co przyniesie 2023 rok?

W swoim raporcie Rabobank analizuje globalną produkcję, konsumpcję i handel wieprzowiną w kluczowych regionach świata. Główne obszary zainteresowania obejmują wzrost produkcji ograniczony przez wysokie koszty, niepewność popytu, ponowne otwarcie Chin i przewidywane trendy handlowe na całym świecie.

Podczas gdy dostawy wieprzowiny wzrosły na większość rynków w 2022 r., przy silnym wzroście w Meksyku, Korei Południowej i na Filipinach, Chiny odnotowały znaczny spadek z powodu słabych cen lokalnych i stłumionego popytu.

Patrząc na rok 2023, Rabobank widzi ograniczony potencjał wzrostu handlu światowego ze względu na słabe perspektywy makroekonomiczne oraz zmiany podaży i popytu. Większa podaż w krajach eksportujących (USA, Kanada i UE) prawdopodobnie ograniczy światowy handel wieprzowiną w pierwszej połowie roku. Jeśli chodzi o popyt, w raporcie zauważono, że rosnąca inflacja i wysokie zapasy zgromadzone w 2022 r. w Japonii i Korei Południowej będą wywierać presję na potrzeby importowe. Tymczasem wyższa produkcja wieprzowiny oczekiwana w Azji Południowo-Wschodniej w 2023 r. będzie oznaczać mniejszy import.

Chociaż ceny zbóż paszowych spadły ze szczytu odnotowanego w drugim kwartale 2022 r., inflacja, susze, niższe niż oczekiwano zapasy końcowe i niedobory zbiorów w USA mogą powodować wahania cen. Tymczasem oczekuje się, że gwałtownie rosnące koszty energii i transportu spadną. Koszty pracy prawdopodobnie będą nadal rosły, biorąc pod uwagę konieczność podwyżek płac i świadczeń socjalnych.

Z kolei ASF nadal rozprzestrzenia się w Azji, Europie i niektórych innych regionach, a choroba pozostaje „dziką kartą”, odnotowuje raport, podkreślając również, że ASF pozostaje potencjalnym zagrożeniem, a skutki doświadczane w Ameryce i niektórych krajach europejskich w 2022 roku mogą być jeszcze odczuwalne przez rynek. Bezpieczeństwo biologiczne poprawiło się na całym świecie, co przekształciło struktury rolnictwa, szczególnie w Azji, gdzie wielu drobnych rolników zostało wypchniętych z sektora, stwarzając możliwości rozwoju dużym firmom.

Rekordowy wolumen importu wynoszący 1 mln ton do września wzrósł o 13% r/r. Rabobank prognozuje import w 2022 r. na poziomie 1,3 mln ton i pewne ograniczenie w 2023 r. Największym dostawcą pozostają Stany Zjednoczone (81%). Tymczasem eksport wieprzowiny zwolnił w ostatnich miesiącach (-6% rdr) do września, przy czym najostrzejsze spadki odnotowano w Chinach (-84% rdr) i Kanadzie (-70% rdr).

Wysokie koszty operacyjne prawdopodobnie ograniczą wzrost pogłowia w 2023 r., przy czym przewiduje się, że stado hodowlane spadnie o 0,8% r/r. Ceny wieprzowiny wzrosły o 17% rok do roku, przy wyższych cenach na zachodzie i skromniejszych wzrostach na wschodzie. W IV kwartale 2022 r. eksport trzody chlewnej spadł o 11% r/r, podczas gdy przepływy trzody chlewnej wzrosły o 50% r/r. Wolumen eksportu wieprzowiny spadł w listopadzie o 9,9% r/r. Dwucyfrowe spadki na większości głównych rynków (z wyjątkiem Chin) odzwierciedlają konkurencyjne rynki światowe i stosunkowo wysokie ceny wieprzowiny w Kanadzie.

W grudniu ubój trzody chlewnej wyniósł 18,5 mln sztuk, co oznacza wzrost o 0,9% r/r. Rabobank nie spodziewa się znaczącego wzrostu produkcji wieprzowiny w 2023 r., biorąc pod uwagę wysokie koszty produkcji i ciągłe ryzyko ASF (dodatkowe przypadki wykryte w IV kwartale 2022 r. i na początku 2023 r.).

Ceny wieprzowiny w Chinach spadły o 45% między listopadem 2022 r. a styczniem 2023 r. Rabobank uważa, że ​​będzie to kontynuowane w pierwszym kwartale i pozostaje optymistą co do odbicia popytu, gdy fala Covid się uspokoi. W przypadku braku innych nieoczekiwanych czynników zakłócających, w raporcie przewiduje się, że ceny wieprzowiny silnie wzrosną w drugim kwartale.

Import wieprzowiny w pierwszych 11 miesiącach 2022 r. spadł o 45% r/r, do 2,44 mln ton. Oczekuje się, że całkowity import w 2022 r. wyniesie 2,75 mln ton. Od sierpnia Brazylia wyprzedziła Hiszpanię, stając się największym dostawcą do Chin. Oczekuje się, że import wieprzowiny wzrośnie w 1. półroczu 2023 r. r/r i ponownie spadnie w drugiej połowie 2023 r. W tym roku powinien nastąpić niewielki wzrost importu w porównaniu z 2022 r.

Jeśli chodzi o Europę to produkcja wieprzowiny w UE-27 + Wielka Brytania spadła o 5,1% r/r między styczniem a październikiem 2022 r. i oczekuje się, że w tym roku utrzyma się na poziomie dalszych 3-4% spadku. Podczas gdy produkcja wieprzowiny spadła w Niemczech (10%), Polsce (9%), Danii (5%), Hiszpanii (2%), Francji (2%) i Holandii (0,5%), wzrosła o 2% w Wielkiej Brytanii.Eksport wieprzowiny z UE-27 i Wielkiej Brytanii spadł o 18% rdr (od stycznia do października 2022 r.). Oczekuje się, że sezonowo niższy popyt na wieprzowinę zostanie zrównoważony przez zmniejszenie podaży w całej Europie w I kwartale 2023 r. Tymczasem oczekuje się, że ceny pasz pozostaną wysokie w I kwartale, chociaż szczyt już minął.

Produkcja wieprzowiny w 2023 r. ma wzrosnąć o 4-5% r/r. Eksport wieprzowiny w grudniu był drugim co do wielkości w tym roku, na czele z ożywieniem przesyłek do Chin, które odnotowały najwyższy wolumen zakupów w roku (54 tys. ton). Nawet przy poprawie wysyłek łączny wolumen eksportu w 2022 roku spadł o 2% r/r.