Rynek drobiu – niewielki wzrost cen

Na rynku drobiu mamy niewielki wzrost cen. Jeszcze im daleko do oczekiwań hodowców , ale to już pierwsze światełko w przysłowiowym tunelu na poprawę sytuacji. Ważne jest to ,że w skupach płacą już nie poniżej kosztów produkcji, jak to miało miejsce jeszcze kilka tygodni temu.

– W drugim tygodniu lipca zakłady drobiarskie kupowały kurczęta brojlery przeciętnie po 3,27 zł/kg, o 1 gr/kg drożej niż w poprzednim tygodniu i o 6% drożej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego żywca była o 7% niższa niż przed rokiem. Za indyki dostawcom płacono średnio 4,34 zł/kg, o 1% mniej niż tydzień wcześniej i o 2% mniej niż przed miesiącem. W porównaniu do notowań sprzed roku cena indyków obniżyła się o 23% – informuje Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Natomiast jeśli chodzi o zbyt mięsa drobiowego, to cena tuszek kurcząt patroszonych kształtowała się na poziomie 5, 42 złotych za kilogram, a tuszki indyków zbywano po 8, 27 zł/kg.