Rynek drobiu: ceny nieco wzrosły

Ceny oferowane w skupach za żywiec drobiowy nieco poszły w górę. Nadal jednak hodowcy drobiu skarżą się na straty finansowe , ponieważ ceny oferowane za drób są na granicy lub poniżej kosztów produkcji, które stale rosną.

Ubojnie obecnie płacą za dostarczone brojlery od 2,60 do 3,10 złotych za kilogram. Kury można sprzedać od 1, 10 do 1,70 zł/ kg, a indyki od 4,20 do 4,39 zł/kg. Do niskich cen dochodzi niepokój związany z rozszerzająca się na cały kraj ptasią grypą. Kryzys cenowy hodowcy mogą jeszcze jakość przetrwać, ale stwierdzenie tej choroby w kurniku może być dla nich zabójczym ciosem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami trzeba wówczas zlikwidować wszystkie ptaki w kurniku. W dobie kryzysu zatem będzie bardzo trudno odbudować stado.

Niestety hodowcy drobiu nie mogą liczyć na rządową interwencje. Komisja Europejska nie ma i chyba nie chce wprowadzić mechanizmów interwencyjnych na tym rynku. Nasz minister rolnictwa wielokrotnie występował do Komisji w sprawie podjęcia interwencji rynkowej w sektorze mięsa drobiowego. Jednak pomimo wielu monitów, instytucja nie podjęła działań legislacyjnych w tym kierunku.

Czyżby chodziło o fakt, że Polska jest największym producentem drobiu w Europie, a inne kraje unijne w tej sytuacji mogłyby niewiele zyskać…? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.

Aktualnie hodowcy mogą jedynie skorzystać ze wsparcia finansowego przyznawanego na ramach operacji ,,Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID – 19’’ w ramach działania ,,wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Pomoc może być przyznana rolnikowi, jeżeli według stanu na dzień 1 marca 2020 roku prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub według g stanu na dzień 1 marca 2010 r., prowadził produkcję kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk ,lub gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, lub indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk.