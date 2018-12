Rynek ciągników ze spadkiem po żniwach

Sierpień zakończył się rejestracją 690 nowych ciągników rolniczych. To o 15% mniej niż w lipcu. Sprzedaż była również niższa od ubiegłorocznej o 12% – informuje agencja Martin & Jacob, monitorująca rynek rolniczy.

Spadek sprzedaży w okresie wytężonej pracy jest normalnym trendem, martwić może jednak sprzedaż niższa od ubiegłorocznej. Wszystko wskazuje na to, że susza, która dotknęła rolników w tym roku będzie miała swoje odzwierciedlenie w dłuższej perspektywie na rynku ciągników rolniczych – komentuje Tomasz Rybak z firmy Martin & Jacob.

Pierwszy tysiąc dla lidera

Na czele sierpniowego rankingu uplasował się New Holland ze 144 rejestracjami. Był to co prawda wynik o 23% niższy od lipcowego oraz 4% niższy od tego z sierpnia 2017 roku, jednak wystarczył producentowi do przekroczenia 1000 rejestracji. Włoska marka z końcem sierpnia odnotowała rejestrację 1138 ciągników. Drugą lokatę zajęła marka John Deere ze 127 rejestracjami zielono-żółtych traktorów. Taka ilość to spadek o 17% w porównaniu z lipcem, w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku John Deere odnotował 2% wzrost. Ostatnią lokatę wywalczył Zetor z 71 rejestracjami, dla czeskiego producenta oznacza to wzrost sprzedaży o 14% w porównaniu z lipcem. Marka w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku sprzedała jednak 24% mniej ciągników.

Wybór gospodarzy

Najchętniej wybieranym ciągnikiem w sierpniu był John Deere 5090M, ten model wybrano 22 razy. Kolejne dwie pozycje przypadły liderowi ogólnego zestawienia sprzedaży – marce New Holland. Model T4.75S, będący nowym ciągnikiem kompaktowym producenta zarejestrowano w sierpniu 19 razy. Model TD 5.85 uzyskał natomiast w omawianym okresie 18 tablic rejestracyjnych.

Mazowsze liderem

Mazowsze ponownie odnotowało największą ilość rejestracji ciągników rolniczych. W sierpniu tablice uzyskało tam 134 ciągników, czyli o 6% mniej niż w lipcu. Biorąc jednak pod uwagę analogiczny okres ubiegłego roku, w województwie odnotowano 26% wzrost. Lubelskie uplasowało się na drugiej pozycji z 67 rejestracjami, taka ilość nowych tablic oznacza spadek rejestracji o 17% w ujęciu miesięcznym. W porównaniu z sierpniem ubiegłego roku, w regionie zarejestrowano 6% mniej traktorów. Ostatnie miejsce podium przypadło województwu kujawsko-pomorskiemu, tablice z oznaczeniem tego województwa otrzymało w sierpniu 60 nowych ciągników, a więc dokładnie tyle samo co miesiąc wcześniej. Była to jednak sprzedaż niższa o 32% od tej odnotowanej w sierpniu ubiegłego roku.

*Każdorazowo gdy w materiale jest mowa o sprzedaży ciągników rolniczych, należy ją rozumieć jako sprzedaż mierzoną liczbą rejestracji.

Źródło: Martin & Jacob