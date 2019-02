Rynek ciągników wciąż odrabia straty z początku roku

Lipiec zakończył się rejestracją 817 nowych ciągników rolniczych. To o 15 szt. (2%) mniej niż w czerwcu. Identyczny spadek odnotowano w stosunku do wyniku z lipca ubiegłego roku – informuje agencja Martin & Jacob, monitorująca rynek rolniczy.

Lipcowy wolumen jest drugim najwyższym w tym roku, zaraz po czerwcowym. Tym samym rynek ciągników rolniczych powoli odrabia straty z początku roku. Od stycznia do lipca włącznie zarejestrowano o 4% mniej maszyn niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – komentuje Tomasz Rybak z firmy Martin & Jacob.

Liderzy wzmacniają przewagę

Na czele lipcowego zestawienia uplasował się New Holland, z liczbą 186 rejestracji. Włoska marka odnotowała 22% wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca. Poprawiła również o 28% wynik z lipca ubiegłego roku. Drugi szczebel podium należy do marki John Deere. Zarejestrowano 154 zielono-żółte traktory, co przełożyło się na 18% wzrost w porównaniu z czerwcem. Wynik ten był także o 5% wyższy od tego z lipca 2017 roku. Czołówkę zamknął Deutz-Fahr, z liczbą 78 rejestracji. Wydano o 11% więcej tablic do ciągników tej marki niż w ubiegłym miesiącu. Producent odnotował jednak 3% spadek w ujęciu rocznym.

Różne potrzeby rolników

Każda maszyna z czołówki najchętniej wybieranych modeli w lipcu reprezentuje inny przedział mocy. Najczęściej rejestrowano traktor o oznaczeniu Zetor Proxima 90. Właścicieli znalazło 25 egzemplarzy takiego ciągnika. Drugą najpopularniejszą konstrukcją był John Deere 6120M, wybrany 23 razy. Czołówkę zamyka John Deere 6155M. Odnotowano 20 rejestracji tego modelu.

Najwięcej zakupów na Mazowszu

Znów najwięcej tablic wydano na Mazowszu. W lipcu zarejestrowano tam 143 ciągniki, czyli o 9% mniej niż w czerwcu. Sprzedaż w tym województwie wzrosła jednak o 35% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Na drugiej pozycji uplasowała się Lubelszczyzna, z liczbą 81 rejestracji. Region ten odnotował 39% spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wynik był także o 7% niższy od tego z lipca 2017 roku. Zestawienie regionów z największymi potrzebami maszynowymi zamyka Wielkopolska. Zarejestrowano tam 76 ciągników – to o 6% mniej niż w czerwcu. Sprzedaż w tym regionie spadła również o 19% w porównaniu z lipcem ubiegłego roku.

*Każdorazowo gdy w materiale jest mowa o sprzedaży ciągników rolniczych, należy ją rozumieć jako sprzedaż mierzoną liczbą rejestracji.

Źródło: Martin & Jacob