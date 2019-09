Rynek ciągników – Najchętniej kupowany New Holland

W sierpniu w naszym kraju zarejestrowano 699 ciągników rolniczych czyli o 9 sztuk więcej niż rok temu. Na szczyt podium powróciła marka New Holland. Wydano tablice do 144 ciągników z jej oznaczeniem, co przełożyło się na 1% wzrost w stosunku do wcześniejszego miesiąca. W sierpniu ubiegłego roku producent odnotował identyczną liczbę rejestracji. Na drugiej pozycji uplasowała się marka John Deere, z liczbą 119 maszyn.

Zdaniem analityków z Agencji Martim & Jacob taki wynik oznaczał spadek – 26% w porównaniu z lipcem oraz 6% w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku. Podium zamknęła marka Case IH. Zarejestrowano 69 ciągników z jej logo. To o 8% mniej niż przed miesiącem, ale o 10% więcej niż w sierpniu zeszłego roku.

Natomiast miano najczęściej wybieranego modelu ponownie przypadło konstrukcji John Deere 6120M. W sierpniu zarejestrowano 23 takie ciągniki. Drugi pod względem popularności był John Deere 6155M. Wydano tablice do 19 egzemplarzy tej maszyny. Trzecia lokata przypadła modelowi Deutz-Fahr 5110 G, zarejestrowanemu 17 razy.

– Najwięcej tablic ponownie wydano na Mazowszu. Mieszkańcy tego województwa zdecydowali się w sierpniu na rejestrację 103 ciągników – to o 17% mniej niż miesiąc wcześniej. Zapotrzebowanie spadło tam również o 23% w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku. Drugie miejsce przypadło Lubelszczyźnie, na terenie której odnotowano 81 rejestracji. Popyt zmalał tam o 8% w porównaniu z lipcem, ale wzrósł o 21% w odniesieniu do sierpnia 2018 roku. Na trzeciej pozycji uplasowało się województwo łódzkie, z liczbą 63 maszyn. Taki wynik przełożył się na 18% spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca. Sprzedaż poprawiła się jednak o 54% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku – informuje Tomasz Rybak z Agencji Martin & Jacob.

Źródło: Martin &Jacob

Opracował: Krzesimir Drozd