Rynek budzi się po styczniowym marazmie: ceny bydła mięsnego 08.02.2024

Kolejny tydzień lutego przynosi niewielkie zmiany in plus w cennikach skupu bydła. Nie są to być może wielkie ruchy jeśli patrzymy na cały rynek, ale miejscami bywają dość znaczące. Jak zatem wyglądają ceny bydła mięsnego na dzień 08.02.24?

Obecnie ceny podążają nieznacznie w górę i choć patrząc po średnich stawkach zmiany nie są bardzo mocno widoczne, to niektóre zakłady podniosły ceny dość mocno, np. w przypadku byków czy jałówek w wadze poubojowej wzrosty te sięgały nawet 50 gr/kg. Jednakże trzeba tu zaznaczyć, że wcześniej oferowane ceny były stosunkowo niskie i jest to bardziej dorównanie do średniej niż przebicie rynku.

Niemniej jednak nad rynkiem cały czas wisi widmo mniejszego spożycia wołowiny, a jak informują w najnowszym raporcie dotyczącym rynku wołowiny analitycy ING przewidywany przez Komisję Europejską w najbliższym dziesięcioleciu spadek produkcji jest na poziomie aż 9 proc. Postępujący spadek produkcji nie przyczyni się zatem do gwałtownych obniżek cen, ale też wielkich wzrostów raczej nie oczekujmy.

Ceny na dzień 08.02.24 na podstawie ankiety telefonicznej:

W przypadku skupu w wadze żywej obowiązują następujące ceny:

– byki 8,8 – 14,2 zł netto/kg

– jałówki 6 -13,2 zł netto/kg

– krowy 4 – 10 zł netto/kg

Za wagę bitą ciepłą WBC skupujący oferują następujące stawki

– byki 18,2 – 21,5 zł netto/kg

– jałówki 17 – 22 zł netto/kg

– krowy 13- 18,3 zł netto/ kg

Górne widełki cenowe obowiązują przy dostawach powyżej 5 sztuk i dotyczą bydła ras typowo mięsnych.