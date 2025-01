Ruszyła refundacja ubezpieczenia zwierząt gospodarskich. ARMiR przyjmuje wnioski

Ubezpieczyłeś zwierzęta gospodarskie? Hodowcy trzody chlewnej, bydła, owiec, kóz, drobiu mogą składać wnioski o refundację ubezpieczenia.

Rolnicy, którzy ubezpieczyli swoje zwierzęta od ryzyka zachorowania na jedną z chorób zakaźnych jak np. choroba niebieskiego języka, ASF, salmonelloza czy grypa ptaków, od j mogą starać się o pomoc w ARiMR.

Wysokość refundacji

Wsparcie dla hodowców zwierząt udzielane jest w formie refundacji wynoszącej 70% składki ubezpieczenia. Natomiast warunkiem przyznania takiej pomocy ma być zawarcie w umowie ubezpieczenia lub polisie zapisu, z którego wynika, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia ponad 20% strat w produkcji.

– Istotne jest też to, że okres objęty ubezpieczeniem nie może rozpocząć się przed 1 stycznia 2024 r., a starającemu się o dofinansowanie nie przyznano innych dopłat do ubezpieczenia – podkreśla ARiMR.

Jakie warunki trzeba spełnić

Rolnicy, którzy zamierzają ubiegać się o pomoc, powinni posiadać prawa do dysponowania nieruchomością, na terenie której prowadzona jest działalność rolnicza, a dołączona do wniosku umowa lub polisa powinna obejmować ubezpieczenie co najmniej:

1000 sztuk rzeźnych: kurcząt, gęsi, kaczek, perlic, indyków lub drobiu nieśnego;

ewentualnie 4 sztuk bydła, owiec, kóz lub koni lub 14 sztuk świń.

Pomoc finansowana jest z budżetu PS dla WPR na lata 2023-2027, a wnioski można składać tylko elektronicznie.

Jest refundacja, ale… problem z ubezpieczeniem

Mimo że ruszył nabór, to rolnicy zgłaszają problemy z możliwością ubezpieczenia zwierząt. Nadal można jedynie ubezpieczyć zwierzęta od ryzyka wystąpienia salmonelli.