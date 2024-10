Rusza wypłata zaliczek na płatności bezpośrednie. Będzie 6,4% mniej na hektar

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustaliło stawki płatności bezpośrednich za 2024 r. Z powodu kursu euro są niższe o kilka procent niż w ubiegłym roku, ale gospodarstwa realizujące ekoschematy nie stracą. Wypłata zaliczek rozpocznie się już jutro, 16 października 2024 r.

Już jutro rozpoczną się wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich, w tym ekoschematów obszarowych. Ponieważ kurs wymiany EUR na PLN, po którym przeliczane są płatności bezpośrednie w kampanii 2024 r., jest o ponad 7,5 proc. niższy niż kurs zastosowany w 2023 r. (kurs 2023 r. – 4,6283 PLN/EUR, kurs 2024 r. – 4,2788 PLN/EUR), płatności będą niższe, niż przewidziane. W kampanii 2024 r. w porównaniu do kampanii 2023 r. rolnicy otrzymają średnie płatności w PLN na gospodarstwo o ok. 4,6 proc. mniejsze, a na hektar o ok. 6,4 proc. mniejsze.

Stawki podstawowych płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego

Stawki podstawowych płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego za 2024 r. są następujące:

Podstawowe wsparcie dochodów: 483,20 zł/ha;

Płatność redystrybucyjna: 168,79 zł/ha;

Płatność dla młodych rolników: 256,55 zł/ha;

Płatność do roślin strączkowych na nasiona: 794,08 zł/ha;

Płatność do roślin pastewnych: 430,18 zł/ha;

Płatność do ziemniaków skrobiowych: 1 580,89 zł/ha;

Płatność do buraków cukrowych: 1 253,34 zł/ha;

Płatność do chmielu: 1 852,03 zł/ha;

Płatność do lnu: 431,98 zł/ha;

Płatność do konopi włóknistych: 125,32 zł/ha;

Płatność do bydła: 320,35 zł/szt.;

Płatność do krów: 409,86 zł/szt.;

Płatność do owiec: 109,40 zł/szt.;

Płatność do kóz: 47,83 zł/szt.;

Uzupełniająca płatność podstawowa: 63,22 zł/ha;

Płatność niezwiązana do tytoniu: 2,52 zł/kg.

Stawka płatności dla małych gospodarstw wynosi 962,73 zł/ha (stanowi równowartość w złotych kwoty 225 euro przeliczonej z zastosowaniem kursu wymiany 4,2788 zł/euro).

Stawki płatności w ramach ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”

Stawki płatności za realizację poszczególnych praktyk w ramach tego ekoschematu zależą od liczby punków na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do wsparcia i wynoszą, w zależności od praktyki:

Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt: 435,10 zł/ha;

Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe: 435,10 zł/ha;

Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy: 87,02 zł/ha;

Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant z wapnowaniem: 261,06 zł/ha;

Zróżnicowana struktura upraw: 225,01 zł/ha;

Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji: 174,04 zł/ha;

Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo: 261,06 zł/ha;

Uproszczone systemy uprawy: 251,94 zł/ha;

Wymieszanie słomy z glebą: 134,60 zł/ha.

Stawki płatności w ramach pozostałych ekoschematów

W przypadku pozostałych ekoschematów stawki płatności wynoszą:

Obszary z roślinami miododajnymi: 898,66 zł/ha;

Integrowana Produkcja Roślin: 818,92 zł/ha;

Biologiczna ochrona upraw: 300,06 zł/ha;

Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych: 244,57 zł/ha;

Grunty wyłączone z produkcji: 422,34 zł/ha.

Za ekoschematy płatności będą większe

– Rzeczywiste dane z wniosków o przyznanie wsparcia wskazują, że pomimo redukcji ww. stawek płatności rolnicy realizujący ekoschematy w kampanii 2024 w porównaniu do kampanii 2023 r. otrzymają średnie płatności w EUR na gospodarstwo o ok. 3,2 proc. większe, a na hektar o ok. 1,3 proc. większe. Wynika to w szczególności ze zwiększonej liczby realizowanych ekoschematów w gospodarstwie oraz wyższej planowanej stawki Podstawowego Wsparcia Dochodów (PWD) – wzrost stawki ze 108,54 EUR (2023 r.) do 112,93 EUR (2024 r.) – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

źródło: MRiRW