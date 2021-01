Rusza pilotażowy program paszportyzacji polskiej żywności

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, już niebawem ruszy pilotażowy program paszportyzacji polskich produktów, do których należeć będą ziemniaki, wołowina i wieprzowina.

W ten sposób Ministerstwo chce wyjść na przeciw oczekiwaniom nie tylko rolników, ale i konsumentów.

– Budowa systemu jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania konsumentów w odniesieniu do dostępu do informacji o produktach żywnościowych. Wykorzystanie systemów śledzenia oraz identyfikowania produktów staje się koniecznością, gwarantującą polskiemu sektorowi rolno-spożywczemu utrzymanie pozycji liczącego się na świecie dostawcy żywności – czytamy w komunikacie MRiRW.

– Projekt paszportyzacji polskiej żywności wpisuje się w międzynarodowe trendy, w ogólnoświatowe trendy. Chcemy, aby konsument miał zapewnioną wiarygodną informację o żywności na każdym etapie produkcji. Aby doskonale zdawał sobie sprawę z tego skąd pochodzi żywność, jakim procesom przetwórczym została poddana, a także, gdzie była składowana i w końcu jak trafiła na półkę sklepową – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda.

Podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego na rzecz realizacji projektu Paszportyzacja Polskiej Żywności nawiązano także do strategii “Od pola do stołu”, w którą ów projekt bardzo dobrze się wpisuje:

– Mamy bardzo dobry sektor rolny i bardzo dobry sektor cyfryzacji. Teraz łączą się te dwa światy, abyśmy wiedzieli „Od pola do stołu” co się dzieje z żywnością. Jako konsumenci jesteśmy teraz bardzo wymagający. Już nie chcemy tylko smacznej żywności, ale przede wszystkim zdrowej, naturalnej i wysokiej jakości – podkreśliła pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech Justyna Orłowska.

