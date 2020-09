Rusza jesienna tura dni otwartych Würth Polska 2020

Uczestnicy wydarzeń będą mieli okazję zapoznać się z ofertą elektronarzędzi Würth z serii M-CUBE oraz ceramicznych materiałów szlifierskich CERALINE. Odbędą się pokazy polerowania stali nierdzewnej i aluminium.

Dla specjalistów z zakresu motoryzacji, w programie jesiennych dni otwartych zaplanowano prezentację narzędzi do aut hybrydowych i elektrycznych, a także pokaz obróbki zgrzewów i korekty lakieru. Profesjonaliści z branży budowlanej będą mogli zgłębić tajniki szlifowania i cięcia betonu oraz poznać ofertę mas klejąco-uszczelniających.

Ponadto, eksperci opowiedzą o nowej generacji wkrętów do drewna ASSY RW, brzeszczotach do różnych zastosowań oraz narzędziach do urwanych śrub i obrobionych nakrętek. Zaprezentowane zostaną także systemy montażu paneli słonecznych oraz akcesoria z zakresu fotowoltaiki.