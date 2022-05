Rusza eksport zboża z Ukrainy?

Polska ​​podejmuje działania mające na celu pomoc sąsiedniej Ukrainie w zwiększeniu eksportu zboża do Europy Zachodniej.

Od końca lutego ukraińskie porty morskie zostały zablokowane przez rosyjską inwazję, zmuszając czwartego co do wielkości eksportera kukurydzy na świecie i piątego co do wielkości eksportera pszenicy do wysyłania zboża przez zachodnią granicę koleją i przez porty na Dunaju.

Polskie procedury celne, brak personelu na przejściu granicznym ograniczały dotychczasowe ukraińskie wysiłki eksportowe. 16 maja br. Mykoła Solski, minister rolnictwa Ukrainy powiedział, że ​​Polska planuje „znaczące uproszczenie przejścia granicznego naszych towarów zbożowych i zwiększenie eksportu, co jest priorytetem ministerstwa”, podaje Reuters.

Ukraina zauważyła bowiem, że ​​jej eksport zboża tylko w ciągu pierwszych 10 dni wyniósł około 300 tys. t, czyli mniej niż połowę tego, co wysłała w tym samym okresie w roku ubiegłym, podaje Reuters. Blokada ukraińskich portów wyrzuciła z rynku miliony ton zboża i produktów zbożowych. Spowodowała, że ​​światowe ceny pszenicy, kukurydzy, oleju roślinnego osiągnęły rekordowy poziom w ostatnich tygodniach.

Inne kraje europejskie również zobowiązały się do pomocy Ukrainie w tym zakresie. Niemiecki rząd pracuje nad budową „mostu zbożowego”, aby wywieźć produkty rolne z Ukrainy i przywieźć maszyny koleją, podają niemieckie media Handelsblatt.

Michael Theurer, parlamentarny sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Transportu potwierdził mediom, że prowadzone są rozmowy z kolejami ukraińskimi i innymi europejskimi, m.in. sąsiednimi kolejami w Polsce, Czechach, Słowacji i Rumunii. Mówi się, że można by uruchomić w sumie do 20 tys. pociągów, poinformował Handelsblatt.

– Jestem zaangażowany w zapewnienie, że 20 mln t zboża będzie mogło zostać wysłanych, aby zapobiec globalnej katastrofie głodowej – powiedział Theurer.