Rumunia zebrała o wiele mniej pszenicy niż w poprzednim roku. Powód? M.in. ograniczenie nawożenia

Ministerstwo Rolnictwa Rumunii podało, że tegoroczne zbiory pszenicy wyniosły w tym kraju 9 mln ton w porównaniu do 11,3 mln ton w zeszłym sezonie. Wśród głównych powodów takiego stanu rzeczy wymieniono niesprzyjające warunki pogodowe i wzrost kosztów produkcji, co poskutkowało m.in. ograniczeniem nawożenia upraw.

Zbiory na poziomie 9 mln ton nadal jednak zapewnią Rumunom spore nadwyżki eksportowe. Konsumpcja w tym kraju wynosi bowiem od 2,5 do 3 mln ton. Większość rumuńskiego ziarna trafia na eksport na Bliski Wschód i do Afryki Północnej, przede wszystkim do Egiptu. Zdecydowana większość zbóż eksportowana jest przez czarnomorski port w Konstancy.

W Rumunii nadal trwają zbiory słonecznika i kukurydzy, jednak szacuje się, że zbiory tych roślin również będą na niższym poziomie z podobnych powodów co zbiory pszenicy – suszy, wysokich temperatur i rosnących kosztów produkcji.