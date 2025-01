Ruch w skupach coraz większy: Ceny zbóż 31.01.2025

O ile jeszcze na początku tygodnia sprzedaż zbóż szła dosyć opornie, to obecnie pomimo iż zmian w cennikach za mocno nie widać, skup zauważalnie przyspieszył. Jak zatem wyglądają ceny zbóż i oleistych na 31.01.2025 r.?

W skupach jak informują handlowcy wreszcie można zobaczyć większe ożywienie i pojawia się dużo więcej rolników, który podpisują umowy i finalizują transakcje. Być może to zbliżający się wielkimi krokami okres rozpoczęcia prac polowych skłania rolników do sprzedaży, ponieważ zmiany w cennikach nie są zbyt okazałe i w większości przypadków ceny są na poziomach znanych od kilku tygodni.

Wśród zbóż najbardziej poszukiwany jest jęczmień, którego jednak nie ma na rynku już zbyt dużo, a to zapewnia, że jego ceny nawet minimalnie rosną. Poszukiwana jest również pszenica paszowa, choć tutaj jak informują mniejsi pośrednicy odsprzedający towar dalej, większe zapotrzebowanie od dużych paszarni i przetwórni jest na dostawy w marcu lub kwietniu.

Ceny z początku tygodnia utrzymuje rzepak pomimo tego, że na rynkach światowych trwają przepychanki odnośnie ceł jakie USA chce wprowadzić na m.in. kanadyjskie towary, w tym rzepak. Jeśli do tego faktycznie dojdzie to kanadyjski rzepak może zaleźć drogę do Europy, a to może poważnie zachwiać zarówno europejskim, jak i polskim rynkiem tego surowca.

Ceny na dzień 31.01.2025 r.: