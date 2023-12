Ruch w skuach niewielki, ponieważ ceny nie zachęcają: Ceny zbóż 28.11.2023

Nowy miesiąc, stare ceny można by powiedzieć. Obecnie na krajowym rynku zbóż sytuacja właściwie się nie zmieniła i cały czas wyceny zbóż z tegorocznych zbiorów pozostają niskie, co przekłada się na słabe zainteresowanie sprzedażą.

Skupy w większości kraju właściwie uporały się już z tegoroczną kukurydzą, której zbiory dobiegają już końca. Jednakże nie zmienia to zbytnio sytuacji, gdyż ruch jest cały czas niewielki i sprzedają ci którzy muszą pozyskać środki na opłacenie bieżących rachunków.

Do takiej a nie innej sytuacji w kraju przyczyniają się również spadki na rynkach światowych i ogólnie niskie wyceny za granicą, co nie wróży zbyt szybkich podwyżek cen. Swoje dokłada mocna złotówka, która sprawia, że polskie zboże jest mniej konkurencyjne w eksporcie.

Wszystko to sprawia, że ceny stoją obecnie w miejscu lub ewentualnie nieznacznie spadają. Z tego względu obecnie za pszenicę o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać maksymalnie 1060 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są dużo niższe i kształtują się na poziomie nawet 750 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej która również nie uległa istotnym zmianom i obecnie skupujący oferują ceny na poziomie od 650 do 830 zł za tonę.

Właściwie bez zmian pozostają ceny jęczmienia i obecnie za jęczmień paszowy ceny rozpoczynają się od 580 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 800 zł. Jak zawsze lepsze stawki obowiązują w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego, który wyceniany jest obecnie od 580 zł/t do nawet 840 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 550 do maksymalnie jest to 740 zł/t.

Traci natomiast żyto i to zarówno paszowe jak i konsumpcyjne. Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 500 do 650 zł/t, a paszowe od 490 do 650 zł/t. Dużych zmian nie notujemy również w przypadku rzepaku, którego minimalna cena znajduje się na poziomie 1600 zł/t, a maksymalnie nie otrzymamy więcej niż 1840 zł/t.

W miejscu utknęły również stawki za kukurydzę i obecnie maksymalną ceną za suchą kukurydzę jest 730 zł/t, a ceny minimalne wynoszą 620 zł/t. W końcówce zbiorów cały czas niskie są również ceny za mokrą kukurydze (wilgotność 30 proc.), gdzie stawki minimalne rozpoczynają się od 320 zł/t, a maksymalnie jest to 450 zł/t.