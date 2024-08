Ruch w górę. Niewielki, ale zawsze: Ceny bydła 29.08.2024

Ostatni tydzień sierpnia kończy się na rynku żywca wołowego nieznacznymi podwyżkami cen. Ruchy nie są co prawda duże, ale jest to jakaś odmiana po tygodniach stabilizacji. Jak zatem wyglądają ceny bydła mięsnego na dzień 29.08.2024?

Cały czas na rynku wołowiny wieje nieco nudą, gdyż ceny za żywiec wołowy podlegają bardzo małym wahaniom. Ten tydzień kończy się niewielkim, ale jednak, wzrostem cen w skupach. Co prawda lokalnie niektóre ubojnie, które miały ceny niższe od średniej, podniosły ceny za byki czy jałówki nawet o 50 gr/kg, ale w ogólnym obrazie rynku tak wysokie podwyżki nieco nikną i wzrosty sięgają bardziej okolic 10 gr/kg.

Obecnie rolnicy zajęci są pracami polowymi i odstaw jest mniej, co niejako zmobilizowało skupujących do nieznacznych podwyżek, ale nie są to z pewnością kwoty, które spowodują, że hodowcy tłumnie ruszą do skupów.

Ceny na dzień 29.08.24 na podstawie ankiety telefonicznej:

W przypadku skupu w wadze żywej obowiązują następujące ceny:

– byki 8,8 – 13,2 zł netto/kg

– jałówki 7 -13,1 zł netto/kg

– krowy 4,5 – 10,1 zł netto/kg

Za wagę bitą ciepłą WBC skupujący oferują następujące stawki

– byki 18,3 – 21,7 zł netto/kg

– jałówki 16,5 – 21,6 zł netto/kg

– krowy 12,9- 20 zł netto/ kg

Górne widełki cenowe obowiązują przy dostawach powyżej 10 sztuk i dotyczą bydła ras typowo mięsnych.