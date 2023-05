Rozwój małych gospodarstw, modernizacja i Młody rolnik w 2023 roku. Wszystko co trzeba wiedzieć [video]

W czwartek 25 maja odbyło się kolejne webinarium w ramach projektu INFOCAP. Tym razem miało ono na celu przybliżenie szczegółów dotyczących programów z zakresu modernizacji i rozwoju gospodarstw rolnych oraz premii dla młodych rolników w 2023 roku.

Informacje dotyczące tychże programów przedstawili Karolina Szałas i Grzegorz Przysucha z firmy Pro Invest zajmującej się doradztwem inwestycyjnym.

Zapraszamy zatem do obejrzenia zapisu naszego webinarium:

– Chcielibyśmy dzisiaj dużo powiedzieć o rozwoju małych gospodarstw, ale już w bardzo nowoczesnym ujęciu, w zwiększonej puli, w zwiększonych możliwościach i w większym wymiarze; więcej osób może z tego skorzystać. Chcielibyśmy także państwa zainteresować dotacjami dla dużych gospodarstw, tzw. modernizacją gospodarstw rolnych oraz dotacjami dla młodego rolnika. Wszystko to co będziemy mówić rozpisane jest już na nabory od 1 czerwca do końca wakacji, także czasu jest mało, warto przygotować się do tego. Chcemy państwu przekazać nie tylko wiedzę teoretyczną tak jak napisane jest w rozporządzeniach, ale tak jak my to widzimy […]. Sukcesem nie jest napisać projekt, sukcesem jest dostać dotację i ten projekt rozliczyć na końcu – tłumaczy Grzegorz Przysucha.