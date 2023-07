Rozwiązanie umowy zbożowej, wzrosty cen zbóż w Paryżu

Nadszedł koniec funkcjonowania umowy zbożowej, o czym poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Na te informacje zareagowała giełda w Paryżu; pomimo rosnącego kursu euro ceny zbóż na Matifie idą w górę.

– Porozumienia czarnomorskie faktycznie przestały dziś obowiązywać, część umowy zbożowej dotyczącej Rosji nie została wypełniona – powiedział dziś rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow.

Na informację od razu zareagowały rynki; w okolicach otwarcia cena pszenicy na Matifie wzrosła o 4,5 EUR/t do 236,25 EUR/t, a kukurydzy o 5,25 EUR/t do 238,5 EUR/t. Rzepak zdrożał o 6,74 EUR/t do 472,25 EUR/t.

Nie musi to być jednak stan długotrwały; jak donosi Rzeczpospolita, Pieskow stwierdził, że powrót do umowy nastąpi kiedy tylko zostaną spełnione warunki Rosji. Wydaje się, że rynek nie zareagował także tak gwałtownie jak przy perturbacjach przy umowie z przeszłości. Może to wynikać z faktu, że porozumienie ostatnimi czasy niemalże nie funkcjonowało, a Rosjanie odprawiali maksymalnie zaledwie jeden-dwa statki z ukraińskim zbożem dziennie, jeżeli w ogóle.