Rozwiązania przydatne w prasowaniu słomy

Podbieracz, rotor oraz komora prasowania – to niezwykle istotne podzespoły, które wpływają na optymalne prasowanie słomy. Na przykładzie prasy Claas Variant sprawdzamy, w jaki sposób niemiecki producent ułatwia zbiory operatorom maszyn i stara się osiągnąć ich wydajną pracę.

Zbiór słomy to istotny moment corocznych żniw. Prasowanie to ciężka praca, która musi przebiegać szybko i wymaga wysokiej wydajności dziennej. Tym samym, konieczne są inteligentne systemy wspierające operatora. Wybierając prasę do naszego gospodarstwa, zwracamy uwagę na takie aspekty jak: długość cięcia, kształt beli czy ich rozmiar. W przypadku pras zmiennokomorowych dużym atutem jest możliwość regulacji ciśnienia prasowania i średnicy beli w całym możliwym zakresie objętości komory. Na jakie podzespoły w maszynie należy zwrócić uwagę podczas pracy z tego typu maszyną?

Podbieracz krzywkowy

Jak twierdzą przedstawicieli firmy Claas, dzięki zastosowaniu sterowanego podbieracza rolnik zyskuje wysoką wydajność. Regulacja wysokości odbywa się bez narzędzi. Istotny jest również napęd podbieracza, który prowadzi zęby na krzywce. Rozwiązanie to zapewnia jeszcze lepszy przepływ materiału, szczególnie gdy jest on krótki i wyraźnie zwiększa jego trwałość.

Warto wspomnieć również o wahliwych kołach kopiujących utrzymujących podbieracz w pokosie.

– Niezależnie od szerokości: duże, wahliwe koła kopiujące zapewniają jednolite prowadzenie i utrzymanie podbieracza w pokosie. Pozwala to na optymalne dopasowanie do podłoża nawet przy wysokich prędkościach i jeździe na zakrętach oraz ochronę gleby. We wszystkich modelach możliwa jest beznarzędziowa regulacja wysokości kół kopiujących. Mechanizm składania wyraźnie zwiększa komfort, gdyż nie ma już konieczności demontowania wahliwych kół kopiujących na czas transportu. Mechanizm ten jest opcjonalny – mówi Paweł Baurycza z Claas Polska.

Dzięki zoptymalizowanemu, pojedynczemu lub nawet podwójnemu (opcjonalnie) dociskaczowi rolkowemu następuje idealny przepływ materiału, a dzięki dobrej widoczności podbieracza, zapewnione jest wysokie tempo pracy i dokładna jego kontrola. Zależnie od zbieranego materiału, można jechać maszyną aż do granic jej możliwości i osiągnąć maksymalną wydajność.

Rotor

Zadaniem rotora w prasie w pierwszej kolejności jest pocięcie materiału (jeżeli prasa jest wyposażona w zespół tnący). Dalej rotor wprowadza materiał do wnętrza komory prasy. Na tym etapie ważne jest by wprowadzany materiał, został równo rozłożony na całą szerokość komory prasowania. – W przypadku prasy Variant rotor składa się z czteroramiennych gwiazd, które ułożone są 360° na całej szerokości płaszcza rotora. Dzięki temu materiał wprowadzany jest równomiernie i z wysoką wydajnością do komory prasy. Bela obraca się w komorze bez poślizgów, co zapewnia nie tylko ciągły napęd beli przez pasy komory prasowania, ale przede wszystkim rotor. To rozwiązanie zdecydowanie wyróżnia prasę Variant na rynku – dodaje Paweł Baurycza.

Kluczowym rozwiązaniem do zbioru słomy jest rotor, który wprawia balot w ruch. Pasy i rotor obracają się w przeciwnym kierunku. Formowanie beli rozpoczyna się natychmiastowo po wjechaniu w pokos, dzięki czemu powstaje solidny rdzeń beli. Szybko obracający się rotor sięga bezpośrednio do balotu, wymuszając jego ruch obrotowy – niezależnie od rodzaju materiału i warunków. Rozwiązanie to zapobiega ślizganiu się pasów po beli.

Metoda napędu balotu w komorze prasy przez pasy oraz rotor wpływa pozytywnie również na właściwe położenie nowo tworzonego rdzenia – w samym centrum beli. Dzięki temu nie ma problemu w rotacji balotu słomy wewnątrz komory prasy – bela nie zatrzymuje się w komorze prasy i nie występuje zjawisko poślizgu pasów.

Ważna jest również kwestia dowolnej regulacji średnicy i poziomu zagęszczenia rdzenia. Stopień sprasowania rdzenia można samodzielnie określać z kabiny pod kątem oczekiwanej jakości paszy. – Przykładem może być maksymalne sprasowanie w przypadku słomy lub miękki rdzeń w przypadku siana. W tym celu możemy skorzystać z dwóch predefiniowanych ustawień lub trzech w pełni dowolnie regulowanych parametrów, które możemy zapisywać jako ustawienia własne – mówi ekspert Claas.

W przypadku gospodarstw, które specjalizują się tylko i wyłącznie w zbiorze słomy, gdzie nie występuje konieczność cięcia materiału, dobrym i ekonomicznym rozwiązaniem będzie Roto Feed, czyli czteroramienny rotor bez noży. Równomiernie napełnia on komorę prasującą, przy zachowaniu bardzo wysokiej przepustowości.

Innym rodzajem rotora w prasie jest system Roto Cut, czyli czteroramienny rotor z podwójnymi gwiazdami o grubości 6 mm lub Roto Cut Heavy Duty, który posiada mocniejsze zabezpieczenie noży oraz gwiazdy o grubości 8 mm. Dzięki zastosowaniu hydraulicznie opuszczanej podstawy tnącej Pro (system wczesnego ostrzegania przed zatorami), możliwy jest ciągły przepływ paszy przy wysokiej jakości cięcia.

O tym, jak ważne są systemy inteligentne wspierające operatora świadczyć może opuszczona podstawa, która aktywnie dopasowuje się do przepływu masy. – Dzięki automatycznemu obniżeniu o maks. 30 mm, możliwe jest nieprzerywalne wciąganie także nierównych pokosów, przy niezmiennie wysokiej jakości cięcia. Modele Variant – obojętne czy wyposażone w Roto Feed, czy Roto Cut mogą zostać zaopatrzone w system opuszczanej podłogi PRO. W przypadku nierównych pokosów odchylenie podstawy jest wskazywane na terminalu obsługowym bezpośrednio przez sygnał optyczny i akustyczny. Dzięki temu można błyskawicznie zidentyfikować potencjalny zator i odpowiednio zareagować wygodnie z fotela operatora. W ten sposób można obciążać prasę aż do granic jej możliwości, eliminując niepotrzebne przestoje spowodowane przez zatory – mówi Paweł Baurycza.

Komora prasowania

Dobrze funkcjonująca komora prasowania pozwala uzyskać ciężkie, gęste bele, posiadające idealny kształt. Dzięki wypukłym, gumowym walcom napędowym możliwy jest bezpieczny napęd i wysoka prędkość pasów. Przy zastosowaniu komory prasowania z podwójnym systemem napinania, możemy uzyskać mocno zagęszczone baloty. Odpowiada za to m.in. aktywna hydraulika, która łączy w sobie trzy siłowniki w układ dwóch ramion napinających i zapewnia aktywne regulowanie ciśnienie prasowania oraz stabilne prowadzenie pasów.

Nowoczesne prasy pomagają również w oszczędnościach nakładów konserwacyjnych. W przypadku prasy Variant, dzięki zastosowaniu nowego rozdzielacza układu smarowania ze zbiornikiem 6,3 l, idealnie zaopatruje każdy z łańcuchów w dokładnie taką dawkę oleju, jaka jest potrzebna do pracy.

System wiązania

Wydajna prasa musi posiadać szybkie owijanie, które rozpoczyna się automatycznie w momencie osiągnięcia odpowiedniej średnicy balotów. – Wszystko dzięki wysokiej prędkości pasów komory, które prowadzą do wyjątkowo szybkiego przebiegu procesu wiązania. W ten sposób możliwa jest natychmiastowa kontynuacja prasowania bez znacznej straty czasu – tłumaczy Paweł Baurycza.

Zastosowanie blachy wprowadzającej zwiększa precyzję owijania sznurkiem lub siatką. Działa ona dwustopniowo i zapewnia jeszcze bardziej niezawodne owijanie balotów. Podczas prasowania blacha jest otwarta, co skutecznie zapobiega akumulacji paszy. W momencie owijania blacha jest ponownie zamknięta, tak aby zapewnić precyzyjne podanie siatki lub sznurka na pasy prasy. System działa niezawodnie, a zadowolenie operatora jest pewne.

Powyższe rozwiązania pokazują, w jaki sposób producenci starają się ułatwiać pracę operatorom maszyn, aby zbiory mogły przebiegać w najbardziej wydajny i sprawny sposób. Decydując się na zakup prasy, warto sprawdzić, które z tych rozwiązań znajdują zastosowanie w maszynie i jak z nich korzystać. Pozwoli to na pełne wykorzystanie jej potencjału i oszczędność czasu w sezonie.