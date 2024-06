Rozszerzenie rejestracji insektycydu Inazuma 130 WG o stosowanie w burakach cukrowych

Inazuma 130 WG został zarejestrowany do ochrony buraków cukrowych przed skośnikiem buraczakiem. Plantatorzy buraków cukrowych dostają więc do ręki bardzo potrzebne narzędzie do ochrony upraw.

Szkodniki buraków cukrowych – zwalczanie

Zwalczanie szkodników w uprawie buraków cukrowych to wyzwanie, które wymaga stosowania nowych rozwiązań. Inazuma 130 WG jest insektycydem wykorzystywanym przez rolników i sadowników. Dotychczas był stosowany do ochrony rzepaku, pszenicy, kukurydzy, sadów i roślin ozdobnych.

– Inazuma 130 WG to wszechstronny insektycyd, zarówno pod względem mnogości upraw, w jakich jest stosowana, jak i szerokiego spektrum zwalczanych szkodników. Z jego pomocą plantacje chronione są między innymi przed takimi zagrożeniami jak mszyce, pchełka rzepakowa, śmietka kapuściana, chowacze, czy słodyszek rzepakowy. Teraz do tego grona dołączył także skośnik buraczak. To rozwiązanie jest odpowiedzią na potrzeby plantatorów buraków cukrowych, którego bardzo brakowało na rynku – podkreśla Marta Strzelecka-Berek, Communication&Marketing Services Manager Sumi Agro Poland

Skośnik buraczak – szkodliwość

Skośnik buraczak to niewielki motyl, który stanowi poważne zagrożenie dla upraw buraków cukrowych. Rozpoczyna składanie jaj na przełomie maja i czerwca, a szkodliwe dla roślin są larwy, które wylęgają się z tych jaj. Larwy żerują w ogonkach liściowych buraków.

Żerowanie larw hamuje rozwój młodych liści i w późniejszych stadiach uszkadza główkę buraków. Uszkodzona tkanka staje się wrotami dla patogenów, takich jak bakterie i grzyby, które mogą prowadzić do zamierania całego lub znacznej części korzenia buraka cukrowego. Skutki żerowania skośnika buraczka prowadzą do znacznego spadku plonu i obniżenia polaryzacji.

Jak stosować insektycyd Inazuma 130 WG w burakach cukrowych?

Insektycyd Inazuma 130 WG jest zarejestrowany do zwalczania skośnika buraczka w uprawie buraka cukrowego od początku zakrywania międzyrzędzi do fazy, gdy korzeń osiąga wymaganą wielkość do zbioru z zachowaniem okresu karencji (BBCH 31-39). Maksymalna i jednocześnie zalecana dawka to 0,2 kg/ha. W sezonie można wykonać jeden zabieg z użyciem insektycydu Inazuma 130 WG w burakach cukrowych.