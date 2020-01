Rozsiewacze ZA-V z systemem EasySet 2

Dla rozsiewaczy serii ZA-V firma Amazone oferuje teraz terminal EasySet 2 w klasie podstawowej jako alternatywę dla hydraulicznego uruchamiania zasuw.

EasySet 2 umożliwia elektryczne uruchamianie zasuw za pomocą jednego przycisku. W ten sposób eliminuje się przyłącza hydrauliczne do uruchamiania zasuw i wymagane jest jedynie podłączenie zasilania 12 V do komputera obsługowego.

EasySet 2 nie wymaga nawigacji w menu. Oznacza to, że każdy przycisk ma przypisaną funkcję, co bardzo ułatwia obsługę. Np. zasuwy dozujące mogą być otwierane i zamykane elektrycznie po obu stronach lub tylko po jednej stronie. Żądana dawka rozsiewu jest wprowadzana do terminalu i może być zmieniana podczas procesu wysiewu w etapach jedno- lub dziesięcioprocentowych. Eliminuje to konieczność wysiadania z ciągnika i ręcznego ustawiania skali w tylnej części maszyny.

W połączeniu z sygnałem prędkości, nowy EasySet 2 może regulować pozycję zasuwy przy zmianie prędkości roboczej. Wielkość otworu wylotowego jest automatycznie dopasowywana do prędkości roboczej, dzięki czemu dawka rozsiewu pozostaje zawsze taka sama.

Jeśli do rozsiewu granicznego używa się elektrycznego układu rozsiewu granicznego Limiter V+, to można go aktywować jednym przyciskiem. Za pomocą przycisków plus i minus można regulować wysokość Limitera V+ i w ten sposób określać zasięg wyrzutu nawozu. W ten sposób można z fotela operatora bardzo łatwo wybierać rozsiew krawędziowy, graniczny czy rozsiew przy rowach lub zoptymalizować odpowiednie ustawienie podczas pracy bezpośrednio z kabiny.

Inną szczególną cechą jest zintegrowany licznik hektarów, który daje użytkownikowi stałą informację na temat wydajności maszyny.

Komunikat prasowy Amazone