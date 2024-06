Rozpoczynające się małe żniwa wywołują presję na ceny: Ceny zbóż 21.06.2024

Na razie do zbioru idą jęczmienie ozime, choć jeszcze nie wszędzie. Ale postęp prac jest szybki, bo sprzyja pogoda i najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu zbiory zaczną się już w całym kraju. To niestety prowadzi obecnie do tego, że ceny zaczęły wyraźnie spadać wraz z napływem pierwszego ziarna z nowych zbiorów. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na dzień 21.06.2024 r.?

Na sytuację w kraju nakłada się dodatkowo korekta na światowych giełdach towarowych, gdzie tanieje zarówno pszenica jak i rzepak czy kukurydza, które osiągają kilkutygodniowe minima. Widać to również po cenach jęczmienia z nowych zbiorów, który od początku tygodnia spadł o 20 zł na tonie.

Widać również na rynku wyraźne spowolnienie handlu, gdyż większe zapasy zbóż mają obecnie duże gospodarstwa i skupy, które uwalniają towar stopniowo, a część prawdopodobnie zostanie przetrzymana do kolejnego sezonu w oczekiwaniu na lepsze ceny. To zaś sprawia, że ci którzy nie zrobili zapasów posiłkują się importem np. z Czech czy z Niemiec. Wszyscy jednak czekają już na zboża z nowych żniw.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że na chwilę obecną za pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać nie więcej jak 1020 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są sporo niższe i zaczynają się od cen na poziomie 720 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej za którą skupujący oferują ceny na poziomie od 560 zł/t, a maksymalnie nie dostaniemy więcej jak 810 zł za tonę.

Spadają także ceny jęczmienia i w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego stawki zaczynają się od 510 zł/t, a ceny maksymalne dochodzą do 820 zł/t. Z kolei za jęczmień paszowy maksymalną ceną jest obecnie 780 zł/t, a minimalnie można dostać 500 zł/t. Jednakże w przypadku nowych zbiorów stawki zaczynają się od 520 zł/t a kończą maksymalnie na 600 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 500 do maksymalnie jest to 710 zł/t.

Spadają również ceny żyta i żyto paszowe minimalnie kosztuje 430 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 620 zł/t. Trochę lepiej jest w przypadku żyta konsumpcyjnego za które można dostać maksymalnie 660 zł, a ceną minimalną jest 470 zł/t. Nieznacznie spadają także ceny rzepaku i obecnie maksymalną stawką jest 1940 zł/t , a minimalnie skupujący płacą 1780 zł/t.

Minimalne spadki notuje też kukurydza i maksymalnie można dostać nie więcej jak 850 zł/t, a minimalnie jest to poziom 690 zł/t. Ceny utrzymał za to owies i maksymalnie skupujący są skłonni zapłacić 970 zł za zboże o najlepszych parametrach gęstości, a minimalnie za słabsze parametry jest to poziom 670 zł za tonę.