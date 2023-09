Rozpoczęły się negocjacje pomiędzy Polską a Ukrainą

Dziś ministrowie rolnictwa Polski i Ukrainy odbyli pierwszą od długiego czasu rozmowę telefoniczną. Tematem był oczywiście import zbóż i plan działania w celu rozwiązania problemu.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Rzeczypospolitej Polskiej Robert Telus rozmawiał dziś telefonicznie z ministrem polityki agrarnej i żywności Ukrainy Mykołą Solskim. Rozmowy dotyczyły propozycji rozwiązania konfliktu powstałego na tle handlu ukraińskim zbożem.

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa, Robert Telus zażądał wycofania skargi złożonej przez Ukrainę do Światowej Organizacji Handlu. Podkreślił, że rozmowy w sprawie importu zbóż nie powinny odbywać się poprzez media, ponieważ szkodzi to wzajemnym relacjom, oraz że Polska jest gotowa do rozmów z zastrzeżeniem, że najważniejszy dla władz Polski jest interes polskiego rolnika.

– Cieszę się, że Ukraina zaczęła z nami nareszcie rozmawiać. Z nami, a nie z Niemcami czy Unią Europejską ponad naszymi głowami – powiedział minister Robert Telus cytowany w komunikacie MRiRW.

Komunikat w tej sprawie zamieściło też Ministerstwo Polityki Agrarnej i Żywności Ukrainy. W komunikacie czytamy, że “ministrowie omówili sytuację i propozycję Ukrainy dotyczącą jej rozwiązania i zgodzili się znaleźć rozwiązanie uwzględniające interesy obu krajów. Strony potwierdziły wykazane wielokrotnie bliskie i konstruktywne relacje i zgodziły się, mając to na uwadze, wypracować w najbliższej przyszłości opcję współpracy w kwestiach eksportowych”.

ukrainaUkraińskie Ministerstwo informuje również, że “w najbliższych dniach odbędą się kolejne negocjacje, podczas których omówione zostaną kwestie przygotowane przez obie strony; również strona polska przeanalizuje ukraiński plan eksportowy i przygotuje do niego swoje propozycje”.

źródło: MRiRW ; MinAgro