Rozpoczęły się Krajowe Dni Pola 2020 w Minikowie

W tym roku Krajowe Dni Pola odbywają się w dniach 20-23 czerwca w Minikowie w województwie kujawsko–pomorskim. W oficjalnym otwarciu imprezy udział wzięli m.in. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski oraz Janusz Wojciechowski – unijny komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Jak podkreśla resort rolnictwa To unikalne w skali kraju wydarzenie wpisuje się w Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020, pokazuje bioróżnorodność roślin uprawnych, odmiany o podwyższonej tolerancji na suszę i bogatą kolekcję odmian roślin uprawnych.

Centralnym obchodom Krajowych Dni Pola towarzyszyć im będzie kilka wydarzeń. W Minikowie będzie możliwość zapoznania się z kolekcją ponad 500 odmian roślin uprawnych na nawadnianych poletkach z udziałem wielu firm i hodowli nasiennych jak i niezależną kolekcję ok. 200 poletek Firmy Rolnas. Ponadto prezentowane będą poletka roślin odmian uprawnych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Chrząstowie (ok. 12 km od Minikowa) i kolekcja roślin w Grubnie k. Chełmna. Poletka można będzie zwiedzać podczas Krajowych Dni Pola jak i po, aż do zbioru poszczególnych roślin, czyli do później jesieni.

Krajowe Dni Pola, to nie tylko prezentacje polowe ale również dwudniowy cykl konferencji poświęcony najważniejszym zagadnieniom związanym z produkcją rolniczą.

Pierwszy dzień konferencji 22.06.2020, poniedziałek, rozpoczął się od debaty, podczas której odbyła się dyskusja na temat zagrożeń i wyzwań stojących przed rolnictwem w dobie zmian klimatycznych oraz niedoboru wody. Drugi dzień konferencji 23.06.2020, wtorek, rozpocznie się również debatą, tym razem o tym, jak poprawić bezpieczeństwo białkowe kraju.

Krajowe Dni Pola 2020 są wspólnym przedsięwzięciem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy organizowanym przy współpracy z Polską Izbą Nasienną, Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) – Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Chrząstowie.

Samuel Skrzysz