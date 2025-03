Różne technologie siewu kukurydzy w jednym miejscu. Pokazy polowe już 11 kwietnia

Jaki sposób siewu kukurydzy będzie najlepszy dla Twojego gospodarstwa? Aby się o tym przekonać wystarczy wziąć udział w wyjątkowym pokazie polowym ”Siew kukurydzy z top agrar Polska i profi”. To jedyny w swoim rodzaju event, skupiony wokół siewu kukurydzy w różnych technologiach. Pokazy odbędą się już 11 kwietnia w Młodzikowie k. Środy Wielkopolskiej.

Kukurydza jest jedną z podstawowych składowych płodozmianu większości gospodarstw, która wbrew pozorom wymaga bardzo dobrego przygotowania gleby, zadbania o jej strukturę i dokładnego siewu. W tym zakresie mamy do wyboru różne metody (siew tradycyjny i uproszczony), w ramach których poszczególni producenci siewników i agregatów uprawowo-siewnych oferują najrozmaitsze rozwiązania.

Przyjedź do Młodzikowa, by wybrać te najbardziej odpowiednie dla swojego gospodarstwa! Właśnie w Młodzikowie specjalnie dla wszystkich rolników zainteresowanych nowoczesnymi technologiami siewu kukurydzy przygotowaliśmy niezwykłe widowisko, w ramach którego na jednym polu zaprezentowane zostaną siewniki do kukurydzy różnych producentów.

Jak zadbać o dobrą kondycje kukurydzy?

Na początku naszego wydarzenia w trakcie części merytorycznej na terenie gospodarstwa będziemy mogli dowiedzieć się, jak duży wpływ na plon i wynik finansowy uprawy ma dostosowanie techniki siewu do warunków gospodarstwa. Dr Dawid Wojcieszak z UP w Poznaniu wskaże także na kluczowe zmiany zachodzące w glebie podczas pracy różnych zestawów i ich znaczenia w przypadku suchej wiosny.

Z kolei dr hab. Łukasz Sobiech, który również reprezentuje poznański Uniwersytet Przyrodniczy zwróci uwagę na presję najważniejszych patogenów kukurydzy, możliwościach ich zwalczania w różnych technologiach uprawy. Zapowiada się bardzo interesująco!

Następnie, po przerwie kawowej, udamy się na pobliskie pole pokazowe, gdzie nastąpi 5-minutowa prezentacja zestawów uprawowo siewnych biorących udział w wydarzeniu połączona z demonstracją siewu kukurydzy w dwóch przejazdach. Dzięki temu będziemy mogli bezpośrednio porównać odległość i głębokość rozmieszczenia ziarna w glebie.

Która technologia siewu kukurydzy jest lepsza?

Po zakończonym pokazie zaplanowano możliwość indywidualnej prezentacji maszyn zainteresowanym rolnikom na sąsiednim polu pokazowym. Po tym czasie w restauracji odbędzie się podsumowanie wydarzenia i obiad.

Warto podkreślić, że kluczowym elementem wydarzenia będzie praktyczna demonstracja siewu kukurydzy w wykonaniu maszyn i technologii zaproponowanych przez producenta. Dodatkowym celem praktycznego pokazu maszyn do siewu kukurydzy w Młodzikowie jest realizacja porównania, w ramach którego zespół złożony z dziennikarzy i naukowców UPP dokona oceny wschodów roślin w pierwszych tygodniach wzrostu. Bieżące wyniki i raporty udostępniane będą rolnikom biorącym udział w pokazie w formie cotygodniowego newslettera.

Szczegóły wydarzenia, harmonogram, lista prezentowanych maszyn i zapisy na stronie: www.pokazy.agrohorti.pl