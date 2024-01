Siekierski: Ukraina uważa, że liberalizacja handlu im się należy. Gorzej – oni uważają, że to jest na stałe

Protesty rolników mają sens – ministrowie rolnictwa państw UE dostrzegli, że import z Ukrainy jest problemem. Podczas dzisiejszego posiedzenia AGRIFISH przyznali rację ministrowi Siekierskiemu, że rolnicy w Unii protestują właśnie przeciwko temu.

„Może jeszcze nie dojrzeli do tego, żeby o tym mówić, ale kiwali głowami zgadzając się, że jest to problem” – mówił minister rolnictwa Czesław Siekierski podczas briefingu prasowego z polskimi dziennikarzami po posiedzeniu AGRIFISH.

Posiedzenie było poświęcone debacie w sprawie bezcłowego handlu pomiędzy UE a Ukrainą (ATM), a konkretnie w sprawie wprowadzenia mechanizmów regulujących ten handel. Nie zostały one wypracowane, a ogłoszenie zmian w ATM, przesunięte już o tydzień, zostało przesunięte ponownie również o tydzień – jak wyjaśniał Czesław Siekierski, wynika to ze sprzeciwu DG AGRI i Komisji ds. rolnictwa.

Minister Siekierski mówił, że w przeddzień AGRIFISH rozmawiał o tym z komisarzem ds. handlu UE Dombrovskisem, ale ten nie powiedział nic poza tym, że „wszystko jest w dyskusji, są prowadzone prace w tym zakresie, robimy znacznie więcej w stosunku do propozycji, która jest dotychczas, która wychodzi naprzeciw waszym (Polski – red.) oczekiwaniom”.

Siekierski powiedział, że Dombrovskis nie ogłosi zmian samodzielnie, że musi to być ogłoszone przez kolegium komisarzy Komisji Europejskiej, a to dlatego, że komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski „postawił pisemne sprzeciwy wobec niektórych obszarów ATM”.

„Może to, co mówił wiceprzewodniczący Dombrovskis nie jest satysfakcjonujące, ale widać wyraźny postęp. Są zapowiedziane istotne uzupełnienia, jest zapowiedź, że nie będzie to powtórzenie obecnego ATM, że będą wprowadzone instrumenty ochronne, które nie są jeszcze do końca opisane, bo KE nie chce ich opisać w ujęciu liczbowym, bo to by było naruszenie ustaleń podjętych na szczeblu europejskim dla wsparcia Ukrainy” – mówił minister Siekierski.

Te korzystne zapisy to możliwość podjęcia działań ochronnych przez jeden kraj, jeśli kraj ten odczuje negatywne skutki importu. Siekierski powiedział, że strona polska naciska Komisję Europejską, by w tych sprawach mogły być prowadzone rozmowy dwustronne pomiędzy Polską a KE, bez udziału państw członkowskich, „bo są różne interesy”.

Niestety, te różne interesy to zapotrzebowanie Hiszpanii, Portugali, Włoch na ukraińskie zboże. Mimo że są to rynki zbytu dla polskiego zboża, to „trzeba się z tym pogodzić”

Bardzo interesującą informację przekazał Czesław Siekierski z rozmów z ministrem rolnictwa Ukrainy Solskim podczas targów Grune Wöche – okazuje się bowiem, że, jak mówił Solski, „szlak czarnomorski funkcjonuje w pełni i eksport zboża idzie przez Morze Czarne”, więc „nie ma istotnego problemu” jeśli chodzi o eksport zbóż do UE, w tym do Polski. Zdaje się jednak, że minister Siekierski nie ufa to końca tym zapewnieniom, bo „wszystko się może zdarzyć, nie wiemy, jakie będzie zachowanie Rosji, nie wiemy, co zrobi Putin”.

W związku z tym pojutrze rozpoczynają się rozmowy na poziomie technicznym pomiędzy ekspertami polskimi i ukraińskimi, które dotyczyć będą zastosowania we wzajemnych relacjach rozwiązania na wzór przyjętego w Rumunii. Mowa o licencjach eksportowych, określających wielkość i odbiorców importowanych do Polski produktów.

Minister Siekierski powiedział, że jest szansa na osiągnięcie porozumienia w ciągu miesiąca. Wg jego słów, Komisja Europejska „przymknie oczy” na określenie kwot, co narusza zasady ATM, bo woli, żeby doszło wreszcie do porozumienia.

Problem w tym, że, jak mówił Czesław Siekierski, „rozmowy z Ukrainą są trudne, bo Ukraina uważa, że liberalizacja handlu im się należy. Gorzej – oni uważają, że to jest na stałe”. Dlatego zdaniem polskiego ministra powinno się jak najszybciej rozpocząć negocjacje w sprawie wstąpienia Ukrainy do UE, „bo wtedy będziemy także rozmawiali o warunkach, okresach przejściowych, standardach. W tej chwili jest jednostronne otwarcie, że właściwie Ukraina jest w Unii Europejskiej, bo ma pełen dostęp do rynku europejskiego”.

Dlaczego jednak Komisja Europejska nagle „przymyka oczy” na łamanie swoich postanowień w imię jakiegoś kompromisu z Ukrainą?

Odpowiedzi udziela minister Siekierski:

„Unia dojrzewa do tego, że jeśli nie wprowadzi pewnych regulacji to rzeczywiście niezadowolenie rolników rozleje się na całą Europę. To nie jest tak, że protesty rolników niemieckich były na tle paliwa, tylko oni jasno mówią o napływie towarów z Ukrainy. Gdy mówiłem o tym na spotkaniu ministrów rolnictwa, to widać było, że zgadzali się. Może jeszcze nie dojrzeli do tego, aby o tym mówić, ale kiwali głowami, że jest to problem”.

Jak widać, presja ma sens, rolnicy europejscy zmusili Brukselę do zajęcia się problemem importu z Ukrainy. Prawdopodobnie osiągną też drugi sukces, którym będą zmiany w WPR, bo, jak mówił minister Siekierski, „tu są potrzebne regulacje, bo protesty rolników w Niemczech we Francji, Polsce nie mają tylko uwarunkowań krajowych, one są głównie związane z niezadowoleniem z rozwiązań w WPR, zbyt dużym obciążeniem rolników kosztami przeciwdziałania zmianom klimatycznym, także niezadowolenia z ekoschematów i są to żądania zmian w WPR”.

Trzeba tylko, żeby rolnicy wytrwali i nie dali się podzielić. Trudna to sprawa, ale, jak mówił nam jeden z organizatorów protestów w Polsce, rolnicy „nie mają już gdzie się cofać”.