Rozmowa z Przemysławem Szubstarskim Dyrektorem Marketingu, Corteva Agriscience™, działu rolniczego firmy DowDuPont

Firma Corteva Agriscience™ to nowy globalny gracz w sektorze agro. Proszę przybliżyć czytelnikom genezę powstania firmy Corteva™.



Przemysław Szubstarski: Wszyscy obserwujemy zmiany i wyzwania stawiane przed rolnictwem. Od branży oczekuje się zaspokojenia rosnącego popytu na żywność przy spełnieniu jeszcze większych rygorów dotyczących ochrony środowiska i zdrowia konsumenta.

Jest oczywiste, że takie wyzwanie rodzi silną potrzebę zaopatrzenia producentów rolnych w innowacyjne środki do produkcji, te zaś wymagają niespotykanych dotąd nakładów sił, środków i czasu. Sprostać temu mogą jedynie firmy dysponujące naprawdę dużym kapitałem doświadczenia, umiejętności i środków finansowych. By stawić z sukcesem czoła obecnym i przyszłym zadaniom stawianym przez rynek i społeczeństwo, firmy Dow oraz DuPont postanowiły połączyć swoje działy rolne i stworzyć nowy podmiot działający w sferze innowacyjnych środków do produkcji rolnej – firmę Corteva Agriscience™.

Jakie portfolio produktowe posiada w swojej ofercie firma Corteva Agriscience™?

P. S.: Obecnie oferta firmy Corteva™ obejmuje połączone portfolio tworzących ją podmiotów. Należą do nich wyznaczające najlepsze standardy środki do ochrony zbóż i rzepaku przed chwastami, wśród nich takie produkty jak Lancet™, Navigator™ czy Mustang™Forte, ponadto cała gama środków do ochrony upraw polowych, sadów i warzyw oraz stabilizacji azotu w glebie. Szerokiemu gronu producentów kukurydzy i rzepaku bardzo dobrze znane są wiodące na polskim rynku nasiona kukurydzy i rzepaku marki Pioneer®.

W najbliższej przyszłości firma planuje wprowadzenie kolejnych linii produktów nowej generacji do ochrony przed chorobami zbóż – Inatreq™, chorobami ziemniaków i roślin warzywnych – Zorvec™.

Obserwując te produkty w fazie rozwoju wiemy, że będą one wkrótce należeć do zestawu najlepszych narzędzi profesjonalnego rolnika.

Który z produktów szczególnie polecacie rolnikom w sezonie 2019 i dlaczego?

P. S.: W roku 2019 trwa wprowadzanie na rynek rodziny nowoczesnych herbicydów do stosowania w zbożach i rzepaku opartych na innowacyjnej substancji – Arylex™.

Arylex™ oferuje niespotykaną dotąd skuteczność kontroli szerokiego spektrum gatunków chwastów, w tym najistotniejszych – takich jak przytulia, z bezprecedensową elastycznością, jeśli chodzi o warunki pogodowe, w jakich jest stosowany.

Może być z powodzeniem stosowany nawet przy temperaturze powietrza spadającej do 2oC. Jest odpowiedzią na zmienne i nieprzewidywalne warunki panujące np. wczesną wiosną, które utrudniają planowanie i wykonanie prac, decydując po wielokroć o niezadowalającym stopniu kontroli przez dotychczas używane środki.

Szczególnie chcemy polecić uwadze rolników środki do odchwaszczania rzepaku wiosną i jesienią o nazwie Korvetto™ oraz Belkar™. Prosimy również śledzić w ofercie naszych dystrybutorów środki zwierające Arylex™ przeznaczone do wiosennej i jesiennej ochrony zbóż.

Proszę opowiedzieć nam o planach i strategii firmy Corteva Agriscience™ na przyszłość?

P. S.: Od połączonych działów rozwojowych spodziewamy się dostarczania także w dłuższym horyzoncie czasowym rozwiązań nadających rytm rozwojowi rolnictwa przyszłości w zakresie środków ochrony, nasion, zarządzania zasobami pokarmowymi gleby oraz wspomagających rolnika w całościowym zarządzaniem produkcją rolną. Wdrażając najlepsze z nich na polski rynek, dbając przy tym o najwyższej klasy serwis związany z ich zastosowaniem pragniemy przyczyniać się zasadniczo do wzbogacania życia producentów rolnych i wszystkich korzystających z owoców ich pracy oraz zapewnić postęp dla następnych pokoleń.

Dlaczego zdecydowaliście się na udział w projekcie Krowie na Zdrowie podczas Agro Days 2019

P. S.: Krowie na Zdrowie to pilotażowy program firm Barenbrug, Corteva Agriscience™ działu rolniczego firmy DowDuPont i De Heus. Inicjatywa ta ma na celu pomóc rolnikom w Polsce zwiększyć efektywność łąk, pastwisk i upraw kukurydzy na kiszonkę. Rolnicy, którzy przystąpią do programu, otrzymają kompleksowe informacje na temat użytków zielonych, kiszonek i żywienia bydła. Będą mieli możliwość kontaktu ze specjalistami z dziedzin dotyczących szeroko pojętej agrotechniki i żywienia zwierząt oraz na bieżąco obserwować wybrane gospodarstwa, które opierają żywienie bydła na wysokiej jakości paszach objętościowych. Agro Days odwiedza wielu hodowców bydła oraz przedsiębiorców uprawiających kukurydzę na kiszonkę – sądzimy, że to dobra okazja, aby zaprezentować program szerszemu gronu odbiorców.

Źródło: Corteva